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Алан Бадоев снимает яркий клип для знаменитого певца – появился первый тизер

В сети представлен тизер легенды про однокрылых ангелов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:01
Алан Бадоев Фото: пресс-служба
Алан Бадоев
Фото: пресс-служба

В скором времени состоится мировая премьера одной из самых масштабных музыкальных видеоработ в карьере Алана Бадоева "Любовь уставших лебедей" для суперзвезды казахского происхождения Димаша Кудайбергенова – призера самого популярного вокального конкурса "Хунан ТВ" в Китае "Singer". В 2014 году лирическую балладу, написанную Игорем Крутым и Михаилом Гуцериевым, исполнила франкоязычная певица Лара Фабиан. 

Съемки клипа Димаша Кудайбергенова Фото: пресс-служба
Съемки клипа Димаша Кудайбергенова Фото: пресс-служба

"Создавая клип для Димаша, я решил оживить легенду про однокрылых ангелов, которые способны летать только в паре. Это метафора истиной любви, которой будет пропитан весь видеоклип. Стилистика этой работы определена фильмом итальянского режиссёра Франко Дзеффирелли "Ромео и Джульетта". Я поставил перед собой задачу окунуть зрителя в 3D-оперу, что определило монументальность повествования. Это невероятный опыт и по истине творческий эксперимент", – рассказывает режиссер. 

Съемки нового видео проходили в Испании и Украине, задействовав более 70 человек интернациональной команды Бадоева. "Любовь уставших лебедей" станет первой работой продакшена украинского режиссера для азиатского (в частности, китайского) рынков, с которым Алан начал работу в 2019 году. 

Ранее Алана Бадоев рассказал в эксклюзивном интервью о самом дорогом клипе. 

Кроме этого, Бадоев рассказал о самых знаковых работах в карьере, а именно чем ему удалось удивить Пугачеву, как предложил Кароль полностью раздеться, а Лободе стать толстой.

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