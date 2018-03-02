Альбина Джанабаева высказалась об экс-участницах "ВИА Гры"

Несмотря на то, что Альбина Джанабаева пробыла в группе "ВИА Гра" девять лет, поклонники так и не смогли привыкнуть к ней в роли "рыженькой" солистки и требовали возвращения Анны Седоковой.

В новом выпуске передачи "Непридуманные истории" с Еленой Север певица впервые рассказала о том, как ей пришлось отстаивать свое место в популярном трио. "Тяжело мне давалось выступать в группе... Я сменила уже Свету Лободу, но публика до сих пор помнила и очень любила Аню", — вспомнила Альбина.

"Что ж, если поклонники считают, что золотой состав — это Вера, Аня и Надя, то я с уважением к этому отнесусь. Конечно, за два года они сделали колоссальную работу, совершили прорыв… Я пришла позднее и была там 9 лет. Со мной был уже другой состав, золотой, не золотой, просто другой. Я многое привнесла в коллектив", — уверена Джанабаева.

Альбина вспомнила, что предложение выступать в "ВИА Гре", когда она родила своего первенца. Из-за ребенка певица отказалась стать солисткой группы, но потом ее вновь пригласили в популярное трио, и она согласилась.

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