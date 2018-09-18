Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Алек Болдуин подтвердил, что его племянница вышла замуж за Джастина Бибера

Актер с супругой побывали на премии "Эмми-2018"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:11
Алек Болдуин. Фото: Getty
Алек Болдуин. Фото: Getty

Поклонники Джастина Бибера и Хейли Болдуин были удивлены, узнав, что пара поженилась в четверг, 13 сентября. Дядя модели – Алек Болдуин – в интервью журналистам издания Access на красной дорожке премии "Эмми-2018" проговорился о свадьбе племянницы.

"Они просто пошли и поженились. И я понятия не имею, в чем там дело", – сказал Алек.

Актер также рассказал, что он и его жена, инструктор по йоге Хилария Болдуин, переписываются с Хейли "время от времени", а с Бибером они виделись "один раз".

1537261554.8234
Алек Болдуин с супругой на Эмми-2018
Фото: скриншот видео accessonline.com

Также актер отметил, что обычно не проводит с Хейли никаких бесед и не дает ей ценных указаний: "Это не моя работа. У нее есть папа (Стивен Болдуин. – Ред.), и я уверен, что у него есть что сказать и посоветовать дочери, поэтому я не беспокоюсь", – объяснил Алек.

36796651_227327627992853_8653721642393927680_n_01
Хейли Болдуин и Джастин Бибер
Фото: instagram.com/justinbieber

Отметим, Джастин Бибер и Хейли Болдуин то встречались, то расставались. За последние полгода пара сблизилась и вскоре заявила о своей помолвке.

Позже Джастин написал открытое письмо Хейли, где признался ей в любви и рассказал об их помолвке. Эмоциональный пост певец написал в Instagram.

Еще несколько материалов по теме:
Будущий муж Регины Тодоренко получил травму глаза Экс-солистка ВИА Гры показала нежные фото со своей свадьбы Будущий малыш Ричарда Гира и Алехандры Сильвы получил благословение Далай-ламы
свадьба актер певец Алек Болдуин джастин бибер Хейли Болдуин
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров