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Алек и Хилария Болдуин показали лицо новорожденного сына: трогательные фото

Сегодня, 13:01

У звездной пары родился пятый ребенок

Голливудский актер Алек Болдуин и его жена Хилария показали новорожденного сына. Малыш появился на свет 8 сентября, став пятым по счету ребенком в семье. Недавно счастливые родители рассекретили имя мальчика – его назвали Эдуардо Пау Лукас Болдуин, а теперь впервые показали его лицо.

На своей странице в Instagram 62-летний Алек Болдуин опубликовал фото, на которых запечатлен его крохотный сын. Ребенка актер бережно держит на руках, пока тот спит.

Сын Алека Болдуина
Фото: instagram.com/alecbaldwininsta/

"Франкенштейн держит малыша", – шутливо подписал пост актер.

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Хилария Болдуин также поделилась с фолловерами милым фото Эдоардо Пау Лукаса в сером детском костюме. "Моя маленькая любовь", – написала звездная мама.

Малыш Эдуардо Пау Лукас Болдуин
Фото: instagram.com/hilariabaldwin/

Алек и Хилария воспитывают еще четверых детей: 7-летнюю Кармен, 5-летнего Рафаэля, 4-летнего Леонардо и 2-летнего Ромео. У актера также есть взрослая дочь Айрленд от первого брака с Ким Бейсингер.

Ранее Хилария пережила два выкидыша. В 2019 году у женщины должна была родиться девочка, но на четвертом месяце беременности звезда потеряла ребенка.

В какие скандалы были втянуты дети звезд, смотрите в ролике:

Недавно украинская певица Alyosha рассказала о новорожденной дочери.

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