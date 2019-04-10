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Алек и Хилария Болдуин потеряли пятого ребенка

Ранее Хилария сообщала о возможном выкидыше

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:50
Алек и Хилария Болдуин
Алек и Хилария Болдуин
Фото: Getty Images

На днях 35-летняя супруга голливудского актера Алека Болдуина Хилария на своей странице в Instagram опубликовала неожиданное сообщение. Женщина сообщила, что беременна пятым ребенком, однако есть большая вероятность выкидыша.

Теперь же Хилария сообщила всем грустную новость – сердце малыша больше не бьется: "Сегодня УЗИ показало, что сердцебиения больше нет...Все кончено...Но у меня есть сильные и удивительные сердцебиения рядом. Я окружена такой любовью, и мне так повезло. Спасибо всем за внимание, за вашу поддержку и за то, что поделились своими личными историями. Мы сильнее вместе ... Я надеюсь, что этот разговор будет продолжаться и мы будем держаться вместе и в прекрасные, и в сложные моменты жизни. Всем любви".

Фото: скриншот instagram.com/hilariabaldwin

В предыдущем сообщении Хилария писала: "Я хочу поделиться с вами тем, что, скорее всего, у меня случится выкидыш. Я не хочу скрывать это от вас, просто потому что это не очень позитивная новость". Она также призналась, что у эмбриона было сердцебиение, но слабое, и ребенок слишком медленно рос.

Алек и Хилария поженились в 2012 году, до этого они встречались год. У пары четверо детей: 5-летняя Кармен, трехлетний Рафаэль, двухлетний Леонардо и Ромео, которому всего 11 месяцев. У Алика также есть 23-летняя дочь Айрленд от брака с Ким Бесингер.

Ранее Алек Болдуин прокомментировал откровенный снимок дочери.

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Алек Болдуин Хилария Болдуин
Источник: Сегодня
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