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Александр Цекало впервые вышел в свет с новой женой

Александр Цекало развелся с сестрой Веры Брежневой и женился в четвертый раз

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:11
Александр Цекало с новой супругой Дариной Эрвин
Александр Цекало с новой супругой Дариной Эрвин
Фото: instagram.com/topshownews

В начале марта 2019 года в сети появилась информация о том, что продюсер Александр Цекало женился в четвертый раз. Избранницей шоумена стала модель и актриса Дарина Эрвин. Интересно, что в разных источниках возраст девушки отличается: одни утверждают, что Дарине 28 лет, другие, что 38. Разница составляет ни много ни мало – 10 лет.

А на днях Александр и Дарина впервые вышли в свет в качестве супругов. Пара выбрала для мероприятия total-black образы. Дарина появилась в черном облегающем платье в пол, а Александр подобрал oversize-look. 

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Александр Цекало и Дарина Эрвин
Александр Цекало и Дарина Эрвин
Фото: instagram.com/_world_stars_news_

Отметим, впервые пару заметили вместе в одном из ресторанов. Тогда публика решила, что Цекало изменяет своей супруге Виктории Галушке, однако продюсер поспешил опровергнуть эту информацию. Александр заявил, что Дарина является его невестой, а отношения с Викторией давно сошли на нет. 

Напомним, Вера Брежнева прокомментировала развод своей сестры Виктории Галушки с Александром Цекало и сообщила, как относится к шоумену после случившегося.

Смотрите видео о тайной свадьбе Александра Цекало и Дарины Эрвин:

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