Александр Панкратов-Черный срочно госпитализирован: что известно о состоянии актера

Актер находится без сознания в реанимации

Александр Панкратов-Черный Фото: YouTube

Сегодня, 6 июня появилась информация о том, что в Москве экстренно госпитализировали Александра Панкратова-Черного. Актер находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Отмечается, что известный актер почувствовал себя плохо сегодня утром, у него случился обморок, пришлось срочно вызывать скорую – после осмотра его увезли на скорой.

Позже стало известно, что Александр Панкратов-Черный находится без сознания, у него резко упало давление – до критического минимума. Сейчас Панкратов-Черный находится в реанимации.

Напомним, накануне, 5 июня, появилась информация о смерти известного продюсера Бари Алибасова. Как известно, Бари Алибасов отравился средством для промывания труб. Продюсер увидел на столе стакан с прозрачной жидкостью и, полагая, что внутри вода, выпил ее. Оказалось, что в стакане было химическое средство. В СМИ появилась информация о его смерти, позже ее опровергли представители продюсера.

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