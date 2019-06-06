Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Александр Панкратов-Черный срочно госпитализирован: что известно о состоянии актера

Актер находится без сознания в реанимации

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:02
Александр Панкратов-Черный
Александр Панкратов-Черный
Фото: YouTube

Сегодня, 6 июня появилась информация о том, что в Москве экстренно госпитализировали Александра Панкратова-Черного. Актер находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Смотрите видео о ом, почему дочь Кайли Дженнер была срочно госпитализирована:

Отмечается, что известный актер почувствовал себя плохо сегодня утром, у него случился обморок, пришлось срочно вызывать скорую – после осмотра его увезли на скорой.

Читайте также
Российский актер Панкратов-Черный стал на сторону боевиков: соцсети его не пожалели

Позже стало известно, что Александр Панкратов-Черный находится без сознания, у него резко упало давление – до критического минимума. Сейчас Панкратов-Черный находится в реанимации.

Напомним, накануне, 5 июня, появилась информация о смерти известного продюсера Бари Алибасова. Как известно, Бари Алибасов отравился средством для промывания труб. Продюсер увидел на столе стакан с прозрачной жидкостью и, полагая, что внутри вода, выпил ее. Оказалось, что в стакане было химическое средство. В СМИ появилась информация о его смерти, позже ее опровергли представители продюсера.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Известный актер разбил свой суперкар спустя 15 минут после покупки Киану Ривз поделился подробностями личной жизни
актер реанимация давление Александр Панкратов-Черный
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Творожный рулет за 5 минут без выпечки. Райское наслаждение
Творожный рулет за 5 минут без выпечки. Райское наслаждение
Как Анжелика Варум выглядела на праздновании 50-летия
Как Анжелика Варум выглядела на праздновании 50-летия
Как и когда сажать картофель в 2019 году
Как и когда сажать картофель в 2019 году
«Перед операцией думал, что будет с родными, если меня не станет»
«Перед операцией думал, что будет с родными, если меня не станет»

Популярные статьи

Сегодня, 07:06Fun

Вознесение 2019: лучшие поздравления в стихах и прозе

Сегодня, 07:05Fun

Вознесение Господне 2019: что сделать, чтобы привлечь в дом счастье и удачу

Сегодня, 07:04Fun

Вознесение Господне 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 07:03Fun

6 июня: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 14:17Шоу-бизнес

Настя Каменских показала откровенное фото (18+)

Вчера, 11:04Fun

Курьезное видео: свидание любовников на озере прервал голодный аллигатор

Вчера, 09:07Стиль

Елена Зеленская для первого визита в Брюссель выбрала нюдовый костюм: фото

Вчера, 07:35Техно

Он был прав: предсказание Стивена Хокинга сбылось

Вчера, 05:02Психология

Гороскоп на 5 июня: все знаки зодиака

4 июняШоу-бизнес

Пять очень странных фактов об имениннице Анджелине Джоли

4 июняFun

Невесту пристыдили за "нелепое свадебное платье": фото

3 июняАфиша

Сериал "Чернобыль": где смотреть последнюю серию

3 июняFun

3 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

3 июняFood

Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

3 июняWellness

Аллергия на солнце: причины и способы устранения

3 июняШоу-бизнес

Экс-супруг Юлии Началовой принял решение касательно будущего их дочери

Новости партнеров

Ленивые пирожки с луком и яйцом
Ленивые пирожки с луком и яйцом
Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
Изумительные куриные котлетки с сыром
Изумительные куриные котлетки с сыром
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»
Куликова: «К сорока годам я получила подарок судьбы»
Куликова: «К сорока годам я получила подарок судьбы»
Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги
Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги
Как бы выглядели звезды 20 века в роли современных див Instagram
Как бы выглядели звезды 20 века в роли современных див Instagram
Вуличенко: «Замуж за Марата я выходила четыре раза»
Вуличенко: «Замуж за Марата я выходила четыре раза»
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь