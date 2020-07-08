Александр Педан раскрыл секрет счастливой семейной жизни

Ведущий разоткровенничался о взаимоотношениях с дочкой и женой

В рубрике "Вкусный эксклюзив" ведущей программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Марии Мельник популярный блогер и ведущий Александр Педан рассказал, почему начал работать вместе с 15-летней дочерью, и поделился секретом крепких семейных отношений.

Александр Педан, который поделился рецептом вкусных блинчиков, не только ведущий и блогер, а еще и заядлый любитель экстрима. Однако настоящий экстрим для него – отцовство. Чтобы чаще быть вместе со старшей 15-летней дочерью Лерой, Александр даже привлек ее к работе над Интернет-проектами. А вот привлечь к активности в Интернете жену Инну за 16 лет супружеской жизни Александр так и не смог.

Александр Педан с дочерью Лерой Фото: instagram.com/pedanos

"Если вы дома вместе, а еще и, не дай Бог, на работе вместе, еще и отдыхаете вместе... ну, извините, это логично, что можно просто осточертеть друг другу. Поэтому, надо отдыхать, иногда даже друг от друга. Поэтому мы делим отдых на личный – для меня это экстрим, а жена, например, любит покой – сейчас должна был бы ехать в круиз", – поделился Александр Педан в эфире канала "Украина".

Кроме того, ведущий рассказал, есть ли место ревности в их отношениях.

"Мы 16 лет вместе, поэтому этого нет, иначе бы уже расстались. Конечно, в начале отношений такое было – и я ревновал, и она тоже. Но если не доверять друг другу, то, простите – зачем вы живете вместе? – комментирует Александр в программе "Ранок з Україною". – У меня красивая жена, я ее люблю, хочу и все такое".

Александр Педан с женой Фото: instagram.com/pedanos

А еще за три с половиной года супруги ни разу не показал лицо младшего сына Марка. По словам Александра Педана, он не хочет спекулировать на детях, а дочь начал показывать лишь тогда, когда Лера изъявила желание появиться в кадре. Сейчас же совместные съемки с дочерью помогают ведущему проводить больше времени с семьей. И именно Лера советует отцу, что снимать.

"Все, что зарабатываем на "Педан может", делим пополам. Мы вместе создаем контент, вместе продаем и вместе зарабатываем на этом", – признается Александр Педан.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

Напомним, Александр Педан и другие знаменитости рассказали, как на карантине обходились без салонов красоты.

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