Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Александр Пикалов из "Квартала 95" переболел коронавирусом и рассказал о симптомах

Сегодня, 17:33

Артист несколько дней провел в больнице

Актер студии "Квартал 95" Александр Пикалов в интервью ведущему "Ранку з Україною" на телеканале "Украина" Анатолию Анатоличу в его авторской программе "Интервьюер" рассказал, как переболел коронавирусом.

Артист признался, что в период болезни лежал в больнице, а его температура в течение нескольких дней была не ниже 37,5 градусов.

"Я не сомневался, что переболею. На Майдане я был, война началась в 2014 году – поехал, а тут COVID-19…Ну как это – вирус, и без меня? (смеется) Все, что происходит в нашей жизни, я должен испытать", – говорит Пикалов.

Читайте также:
"Организм вел себя странно": Влад Яма заявил, что переболел коронавирусом

По словам Анатолия Анатолича, Пикалов ранее признавался, что во время болезни чувствовал себя так, будто его сбила машина.

"Меня когда-то сбивала машина, когда я был на мотоцикле. Состояние такое – чувствуешь себя дураком (смеется). Все болит, ломит тело. Температура – 37,5 в течение восьми дней. Я благодарен всем докторам, которые меня терпели в больнице. Низкий поклон. Жив, здоров", – рассказал артист.

Звезды объявили войну коронавирусу – смотрите видео:

Напомним, певица Рита Дакота заразилась коронавирусом. Ранее мы сообщали, что у звезды "Орла и решки" Насти Ивлеевой обнаружили коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Айшвария Рай и ее восьмилетняя дочь заразились коронавирусом 77-летний актер Амитабх Баччан вылечился от коронавируса Анита Цой вылечилась от коронавируса и шокировала признанием: «Хотела выпрыгнуть из окна»
артист коронавирус Квартал 95
Реклама

Новости партнеров

Роскошная внучка Боярского примерила эффектное мини
Роскошная внучка Боярского примерила эффектное мини
Даніель Айяла познайомила шанувальників з подружкою
Даніель Айяла познайомила шанувальників з подружкою
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Фото свадьбы Макаревича слили в сеть, невеста на 30 лет моложе
Фото свадьбы Макаревича слили в сеть, невеста на 30 лет моложе

Популярные статьи

Сегодня, 15:29Events

Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы: дата, история и значение

Сегодня, 07:17Техно

На Луне обнаружен потерянный космический аппарат миссии "Чандраян-2"

Сегодня, 05:21Психология

Гороскоп на сегодня 6 августа: Овнам нужно быть аккуратнее, а Тельцам – отдаться своим желаниям

Вчера, 17:30Психология

Когда и как тренировать мозг: 11 эффективных способов

Вчера, 12:10Food

Как приготовить вкусную икру из баклажанов: три простых рецепта

Вчера, 11:24Events

Праздник Почаевской чудотворной иконы Божией Матери-2020

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

Надя Дорофеева и Позитив из "Время и Стекло" признались, действительно ли группа распалась

Вчера, 05:55Fun

Самая красивая девушка на планете в прозрачном платье упала в бассейн: видео

4 августаШоу-бизнес

Меган Маркл – 39: как ее поздравила королевская семья

4 августаШоу-бизнес

Александр Пономарев: "Со второй женой я совсем не общаюсь"

4 августаПсихология

Почему важно научиться выстраивать личные границы: ответ психолога

4 августаEvents

Церковные праздники и посты в августе 2020 года по дням

4 августаШоу-бизнес

Появились ранее не опубликованные портреты детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон: фото

4 августаШоу-бизнес

Меган Маркл – 39: ответы на самые популярные google-запросы

4 августаТехно

Ученые зафиксировали движение света в сверхзамедлении: видео

4 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 4 августа: Овнам можно браться за новые дела, а Тельцов ждет активный день

Новости партнеров

Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очаровала футболист
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очаровала футболист
Ратаковски без стыда и белья задрала рубашку, показав красоту
Ратаковски без стыда и белья задрала рубашку, показав красоту
Сергей Глушко показал откровенный снимок с Наташей Королевой
Сергей Глушко показал откровенный снимок с Наташей Королевой
Кончита Вурст встревожила фанатов обнаженным фото
Кончита Вурст встревожила фанатов обнаженным фото
Пристрасна Кароль на пляжі помірялася формами з мамою Дана Балана
Пристрасна Кароль на пляжі помірялася формами з мамою Дана Балана
Асмус впервые проговорилась о причинах развода с Харламовым
Асмус впервые проговорилась о причинах развода с Харламовым
"Размазала" Волочкову: Асмус показала новое фото
"Размазала" Волочкову: Асмус показала новое фото
Турецкая Кардашьян в прозрачном платье поразила смелостью
Турецкая Кардашьян в прозрачном платье поразила смелостью

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять