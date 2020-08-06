Александр Пикалов из "Квартала 95" переболел коронавирусом и рассказал о симптомах

Артист несколько дней провел в больнице

Актер студии "Квартал 95" Александр Пикалов в интервью ведущему "Ранку з Україною" на телеканале "Украина" Анатолию Анатоличу в его авторской программе "Интервьюер" рассказал, как переболел коронавирусом.

Артист признался, что в период болезни лежал в больнице, а его температура в течение нескольких дней была не ниже 37,5 градусов.

"Я не сомневался, что переболею. На Майдане я был, война началась в 2014 году – поехал, а тут COVID-19…Ну как это – вирус, и без меня? (смеется) Все, что происходит в нашей жизни, я должен испытать", – говорит Пикалов.

По словам Анатолия Анатолича, Пикалов ранее признавался, что во время болезни чувствовал себя так, будто его сбила машина.

"Меня когда-то сбивала машина, когда я был на мотоцикле. Состояние такое – чувствуешь себя дураком (смеется). Все болит, ломит тело. Температура – 37,5 в течение восьми дней. Я благодарен всем докторам, которые меня терпели в больнице. Низкий поклон. Жив, здоров", – рассказал артист.

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