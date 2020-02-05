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Александр Положинский уходит из группы "Тартак": видеообращение

Артист шокировал поклонников своим заявлением

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:24
Александр Положинский
Александр Положинский
Фото: facebook.com

Известный украинский музыкант, участник группы "Тартак" Александр Положинский заявил, что уходит из коллектива. Об этом артист сообщил сегодня, 5 февраля, на своей странице в Facebook.

Узнайте больше о творчестве Александра Положинского:

Александр Положинский опубликовал видеообращение к поклонникам, в котором заявил, что больше не будет выступать в составе коллектива, потому что "больше не может". Какова истинная причина такого решения, Положинский не сообщил. Музыкант также отметил, что на вопросы об уходе отвечать не намерен.

"Сегодня я решил прекратить свое участие в значительной части своей жизни. Я решил, что я больше не буду выступать с "Тартаком" и не буду выступать с "Був'є". Не знаю, что там с "Олив'є", но пока там все равно ничего не происходит. Это все печально, очень непросто и болезненно, но я понял, что все, больше не могу. Очень просил бы вас всех не впадать в депресняк по этому поводу. Все-таки это были прекрасные годы [...] Я бы просил вас воздержаться от вопросов – публичных и частных, не беспокоить меня этими вопросами. Есть как есть, пока решение принято и обжалованию на данный момент не подлежит. Что будет в будущем, я не знаю, никаких конкретных планов у меня нет", – заявил Александр.

Отметим, участники группы "Тартак" пока не прокомментировали новость об уходе Александра Положинского.

Ранее мы также писали, что солистки группы НЕАНГЕЛЫ признались, готова ли каждая из них к сольной карьере.

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