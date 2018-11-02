Александр Пономарев поделился архивным фото в пятилетнем возрасте

Артист вспомнил детство

Александр Пономарев. Фото: facebook.com/saspon

Народный артист Украины Александр Пономарев, который рассказал, что ему не нравится в современной музыкальной индустрии в Украине, вспомнил детство. На странице в Facebook исполнитель поделился архивным черно-белым снимком, где изображен еще совсем ребенком.

Сам Александр не помнит, сколько ему лет на фотографии. "Facebook напомнил! Даже и не знаю сколько мне здесь лет! Может четыре, может пять! А Вы что думаете?" – поинтересовался Пономарев у подписчиков.

Александр Пономарев в детстве Фото: facebook.com/saspon

"Два года и восемь месяцев", – сходу определила одна из фанаток артиста. "Какой хорошенький", "Да он и сегодня ничего такой", "Какой вы тут лапочка", "Сколько б ни было, ты – чудо! Был и остался" – восторженно комментируют поклонницы звезды.

А некоторые отметили, что сын Пономарева Александр-младший невероятно похож на этом фото на своего звездного отца.

Александр Пономарев с сыном Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Напомним, 9 августа Александр Пономарев отпраздновал юбилей. Свое 45-летие исполнитель отметил за границей. На несколько дней певец улетел в Хорватию. Поклонники пожелали артисту много любви, добра, здоровья.