Александр Пономарев представил новый клип на песню "Найкраща"
В клипе артист предстал в неожиданном образе
В первый день весны Александр Пономарев представил свой очередной клип. Теперь – на эмоциональную, проникновенную композицию-настроение "Найкраща". Новой песни Александра всего месяц, но она уже разлетелась среди поклонников певца и сразу влюбила в себя множество слушателей.В новом клипе артист предстал в неожиданном, однако неизменно элегантном образе.
Главную женскую роль в клипе сыграла популярная актриса Евгения Лоза ("Восток-Запад", "Пиковая дама", "Каменская" и другие), одного из мужских персонажей сыграл актер Юрий Дьяк ("Белое-черное", "Ментовские игры"). Режиссером стал Влад Разиховский, среди многочисленных работ которого и клип на композицию Александра "Пленный".
"Спасибо всей творческой команде, которая со мной работала, спасибо Евгении. Кроме того, что она очень красивая девушка, она еще и большой профессионал, потому что очень тонко чувствует и передает все нюансы. Одно слово – "найкраща". Благодарен Юре и, конечно же, Владу Разиховскому! И главное – спасибо всем женщинам, вы лучшие! Уже в начале марта еду в тур по стране, так. Искренне приглашаю вас на свидание", – прокомментировал новую работу Александр.
Режиссер клипа также рассказал о съемках: "С Александром мне всегда очень приятно и интересно работать. Он всегда готов к экспериментам, имеет яркое чувство юмора, что делает атмосферу на площадке очень дружественной и непринужденной. Сам клип – о любви с первого взгляда, что, на мой взгляд, наш герои передали убедительно, по-настоящему".
Напомним, до выхода композиции в сети появилось видео со съемок клипа.
Напомним, осенью прошлого года Александр Пономарев выпустил клип на песню "Полонений".
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