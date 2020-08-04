Александр Пономарев впервые рассказал об отношениях с бывшими женами

Артист не общается со своей второй женой Викторией

В рубрику "Вкусный эксклюзив" к ведущей Марии Мельник пришел один из самых желанных холостяков Украины – певец Александр Пономарев. Эксклюзивно для "Ранку з Україною" на канале "Украина" артист рассказал, почему не поддерживает отношения с бывшими женами и почему не празднует день рождения с родным сыном.

На днях Александр Пономарев будет отмечать 47-й день рождения. Два последних года певец праздновал этот день на море. Однако отмечает, что в этом году возможны небольшие изменения. А на вопрос, поздравляют ли его бывшие жены – отвечает прямо:

"Если честно, я старался поддерживать отношения, но они не очень хотят этого", – признается артист.

Десять лет Александр был вместе с продюсером Еленой Мозговой. В 1998-м году женщина родила от певца дочь Евгению. А уже в 2006 году Пономарев женился на Виктории Мартынюк. Через год у пары родился сын Александр. В 2011-м пара разошлась.

Александр Пономарев с дочкой Евгенией Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

"С Викторией я не общаюсь вообще. А с Леной мы общаемся, но иногда она меня удаляет из друзей на Facebook. Затем добавляет. Я спокойно к этому отношусь. Это женщины, с которыми я жил, которые являются мамами моих детей. Я их уважаю", – откровенничает Пономарев.

Кроме того, Александр отметил, что с детьми свой день рождения не отмечал уже несколько лет и на это есть свои причины.

"Сейчас дочери в Португалии – там работают. А Сашка иногда приходит, живьем поздравляет, иногда – по телефону. Смотря, где я, потому что последние два дня рождения находился за границей. Сашки со мной не было. Мне его дают на месяц за год, когда есть отпуск и это не попадает на мой день рождения", – признается артист.

Александр Пономарев Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

А вот на вопрос, есть ли у певца любимая девушка сейчас, он отвечать не собирается. Говорит, с недавнего времени эта тема для него – табу.

"Я не буду говорить, есть ли вдохновительница. Это моя личная жизнь, я ее уже не афиширую. А какая она должна быть – как боженька управит, такой она и должна быть. Я уже пару раз афишировал и понял, что это неприятно. Я не хочу об этом говорить", – объяснил Александр.

От каких страшных ошибок мама удержала Александра Пономарева – смотрите видео:

Напомним, Александр Пономарев и Олег Винник перепели хит "Вовчиця". Ранее Александр Пономарев откровенно об отношениях с мамой.

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