Александр Скичко и Светлана Катренко рассказали, как готовятся к ночи "Оскара"

В этом году за главный "Оскар" в номинации "Лучший фильм" будут соревноваться девять кинолент

В ночь с 4 на 5 марта с 01:30 на телеканале "Украина" пройдет марафон в рамках трансляции юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар". Звезды канала "Украина" – ведущая "Ранку з Україною" Светлана Катренко и ведущий "Зіркового шляху" Александр Скичко – раскроют все закулисные подробности церемонии и расскажут о самых громких скандалах премии за время ее существования.

По словам Александра Скичко, его подготовка к ночи "Оскара" стартовала еще в начале года во время поездки в Америку. "Большая часть моей подготовки к ночи "Оскара" прошла еще в январе, когда я ездил в Америку. Я собственными глазами увидел кинотеатр "Долби", где традиционно проходит церемония "Оскара", побывал на Голливудской "Аллее славы", – рассказывает Александр Скичко. – Я удивился, что в жизни "Аллея славы" оказалась очень маленькой и узкой улочкой. Так что наяву все выглядит несколько иначе, чем мы себе представляем. Сейчас же я стараюсь посмотреть как можно больше фильмов-номинантов, чтобы быть в курсе всех событий".

Светлана Катренко, помимо просмотра номинированных картин, еще и следит за ставками букмекеров. "Я пересматриваю фильмы и читаю о победителях прошлых церемоний. Мне также очень интересно следить за ставками букмекеров, кому прогнозируют победу, хотя у меня есть собственные фавориты. В номинации за лучшую мужскую роль – это Гари Олдман за фильм "Темные времена". Я много читала о нем, о том, как создавался грим в этой кинокартине, как Гари Олдман вживался в роль. Это невероятно интересно. Он – мой фаворит. Если же говорить о лучшем фильме, то отдаю свой голос ленте "Форма воды", – делится Светлана Катренко.

Напомним, в этом году за главный "Оскар" в номинации "Лучший фильм" будут соревноваться девять кинолент: "Дюнкерк", "Зови меня своим именем", "Леди-Птица", "Ловушка", "Призрачная нить", "Секретное досье", "Темные времена", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" и "Форма воды".

В категории "Лучший режиссер" представлены Грэтта Гарвинг ("Леди-Птица"), Кристофер Нолан ("Дюнкерк"), Джордан Пил ("Ловушка"), Пол Томас Андерсон ("Призрачная нить"), Гильермо дель Торо ("Форма воды").

За статуэтку в категории "Лучшая мужская роль" поборются актеры Дэнзел Вашингтон ("Роман Израэл, Esq."), Дэниел Дэй-Льюис ("Призрачная нить"), Дэниэл Калуя ("Ловушка"), Гэри Олдмен ("Темные времена"), Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем").

За первенство в номинации "Лучшая женская роль" сразятся актрисы Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Марго Робби ("Я, Тоня"), Сирша Ронан ("Леди-Птица"), Мэрил Стрип ("Секретное досье"), Салли Хокинс ("Форма воды").

Как сообщалось ранее, в течение ночи в прямом эфире канала "Украина" комментировать ключевое событие киноиндустрии будет режиссер картины "Дике поле", снятой по роману Сергея Жадана "Ворошиловград", Ярослав Лодыгин, а переводчиком-синхронистом станет Юрий Физер.

Смотрите прямую трансляцию юбилейной 90-й церемонии вручения премии "Оскар" в ночь с 4 на 5 марта с 01:30 на телеканале "Украина".