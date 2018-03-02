Александр Скичко и Светлана Катренко рассказали, как готовятся к ночи "Оскара"

Сегодня, 16:00

В этом году за главный "Оскар" в номинации "Лучший фильм" будут соревноваться девять кинолент


В ночь с 4 на 5 марта с 01:30 на телеканале "Украина" пройдет марафон в рамках трансляции юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар". Звезды канала "Украина" – ведущая "Ранку з Україною" Светлана Катренко и ведущий "Зіркового шляху" Александр Скичко – раскроют все закулисные подробности церемонии и расскажут о самых громких скандалах премии за время ее существования.

По словам Александра Скичко, его подготовка к ночи "Оскара" стартовала еще в начале года во время поездки в Америку. "Большая часть моей подготовки к ночи "Оскара" прошла еще в январе, когда я ездил в Америку. Я собственными глазами увидел кинотеатр "Долби", где традиционно проходит церемония "Оскара", побывал на Голливудской "Аллее славы", – рассказывает Александр Скичко. – Я удивился, что в жизни "Аллея славы" оказалась очень маленькой и узкой улочкой. Так что наяву все выглядит несколько иначе, чем мы себе представляем. Сейчас же я стараюсь посмотреть как можно больше фильмов-номинантов, чтобы быть в курсе всех событий".

Светлана Катренко, помимо просмотра номинированных картин, еще и следит за ставками букмекеров. "Я пересматриваю фильмы и читаю о победителях прошлых церемоний. Мне также очень интересно следить за ставками букмекеров, кому прогнозируют победу, хотя у меня есть собственные фавориты. В номинации за лучшую мужскую роль – это Гари Олдман за фильм "Темные времена". Я много читала о нем, о том, как создавался грим в этой кинокартине, как Гари Олдман вживался в роль. Это невероятно интересно. Он – мой фаворит. Если же говорить о лучшем фильме, то отдаю свой голос ленте "Форма воды", – делится Светлана Катренко.

Напомним, в этом году за главный "Оскар" в номинации "Лучший фильм" будут соревноваться девять кинолент: "Дюнкерк", "Зови меня своим именем", "Леди-Птица", "Ловушка", "Призрачная нить", "Секретное досье", "Темные времена", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" и "Форма воды".

В категории "Лучший режиссер" представлены Грэтта Гарвинг ("Леди-Птица"), Кристофер Нолан ("Дюнкерк"), Джордан Пил ("Ловушка"), Пол Томас Андерсон ("Призрачная нить"), Гильермо дель Торо ("Форма воды").

За статуэтку в категории "Лучшая мужская роль" поборются актеры Дэнзел Вашингтон ("Роман Израэл, Esq."), Дэниел Дэй-Льюис ("Призрачная нить"), Дэниэл Калуя ("Ловушка"), Гэри Олдмен ("Темные времена"), Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем").

За первенство в номинации "Лучшая женская роль" сразятся актрисы Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Марго Робби ("Я, Тоня"), Сирша Ронан ("Леди-Птица"), Мэрил Стрип ("Секретное досье"), Салли Хокинс ("Форма воды").

Как сообщалось ранее, в течение ночи в прямом эфире канала "Украина" комментировать ключевое событие киноиндустрии будет режиссер картины "Дике поле", снятой по роману Сергея Жадана "Ворошиловград", Ярослав Лодыгин, а переводчиком-синхронистом станет Юрий Физер.

Смотрите прямую трансляцию юбилейной 90-й церемонии вручения премии "Оскар" в ночь с 4 на 5 марта с 01:30 на телеканале "Украина".
оскар, олдман, Дюнкерк, Александр Скичко, форма воды, Секретное досье, темные времена
Все новости по теме Оскар 2018.

Вы сейчас просматриваете новость "Александр Скичко и Светлана Катренко рассказали, как готовятся к ночи "Оскара"". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

Фильм "Замерзшая из Майями". Фото goldcirclefilms

ТОП-5 теплых фильмов в холодную снежную погоду

Вчера, 13:20

В Киеве уже пошел первый снег и можно садиться за просмотр любимых теплых фильмов

Афиша

Как изготовляют статуэтки Фото: Oskar

Как американская киноакадемия готовится к "Оскару-2018"

28 Февраля, 11:14

Пока кинозвезды определяются с платьями и украшениями на торжество, а зрители - с фаворитами среди номинантов, завершается и изготовление заветных статуэток
Загрузка...

Афиша

Льюис Гилберт. Фото: imdb.com

Умер известный режиссер, снявший три части бондианы

28 Февраля, 10:41

Льюис Гилберт умер на 98-м году жизни в Монако

Афиша

Интересные факты и рекорды "Оскара"

"Оскар-2018": тайны и рекорды кинопремии за 90 лет

28 Февраля, 08:11

Мы хотим вспомнить великие рекорды кинопремии "Оскар" за все годы существования премии
Загрузка...