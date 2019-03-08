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Александр Скичко: "Кюлоты – это коренные сербы, а плиссе – балетный термин"

Знаменитый ведущий также рассказал, что его удивляет в женищинах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:16
Александр Скичко Фото: Сегодня
Александр Скичко
Фото: Сегодня

К Международному женскому дню Сегодня.Lifestyle подготовил спецпроект, в котором принял участие знаменитый украинский телеведущий, ведущий супер-шоу "Дивовижні люди" на канале "Украина" Александр Скичко.

Александр ответил на вопрос "О чем думают, но не говорят мужчины", а также в забавном видео попытался угадать, что же означают чисто "женские термины": "кюлоты", "бьюти-блендер", "кушон", "хайлайтер" и другие!

Александр Скичко
Видео: Сегодня

"Меня удивляют в женщинах многие вещи, но я это не скрываю, потому что своей жене я могу сказать о чем угодно. Например, почему женщинам приносит удовольствие шопинг – мне, правда, непонятно. При чем шопинг, как процесс, когда ты можешь целый день ходить, купить какую-то одну вещь, но получаешь колоссальное удовольствие от того, что ты очень долго её выбирала. Или почему нельзя пользоваться одним кремом для лица, а непременно нужно иметь 250 разных. Крем для подбородка, для щеки, для век, для бровей, для губы, крем для мочки уха – вот зачем столько? Не пойму", – признается Александр.

Напомним, Александр Скичко перепел хит Олега Винника "Нино".

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Источник: Сегодня
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