Александр Скичко опубликовал фото с семейного отдыха на Мальдивах

Ведущий разместил фото в Instagram

Александр Скичко. Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Ведущий программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Александр Скичко на своей странице в Instagram разместил несколько семейных фото с отдыха на Мальдивах.

"Несмотря на то, что после поднятия температуры на 3 градуса в 2016 году 95% кораллов погибли, видеть дельфинов, черепах и множество рыб в океане – это фантастическое зрелище", "Instagram подпись: "на краю света в поисках приключений!" В обычной жизни: "поїхали на екскурсію", "Велосипед – это лучшее средство передвижения на острове!", "Набрались сил, пора возвращаться домой! Будем скучать наш маленький уютный остров, где все ходят без обуви и никуда не спешат!", – подписал снимки Александр.

Александр Скичко Фото: instagram.com/aleksandrskichko Александр Скичко Фото: instagram.com/aleksandrskichko Александр Скичко Фото: instagram.com/aleksandrskichko Александр Скичко Фото: instagram.com/aleksandrskichko Александр Скичко Фото: instagram.com/aleksandrskichko Александр Скичко Фото: instagram.com/aleksandrskichko Александр Скичко Фото: instagram.com/aleksandrskichko Александр Скичко Фото: instagram.com/aleksandrskichko Александр Скичко Фото: instagram.com/aleksandrskichko 1/9

Напоним, Александр Скичко женился в сентябре прошлого года. Его Избранницей стала Лиза Юрушева, генеральный менеджер киевского гранд-отеля Fairmont.

Ранее Александр Скичко похвастался роскошным отдыхом с возлюбленной. На курорте Савеллетри ди Фазано влюбленные понежились на пляже и устроили романтические свидания.

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