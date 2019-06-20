Александр Скичко станет ведущим грандиозного шоу

Телеведущий проведет шоу "З Днем народження, Україно!"

Александр Скичко Фото: телеканал "Украина"

Ведущим открытого праздничного концерта "З Днем народження, Україно!", который состоится 10 июля в Мариинском парке, станет Александр Скичко.

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"В прошлом году, когда канал "Украина" организовывал концерт ко Дню независимости, была задана очень серьезная планка, которую, казалось бы, сложно перепрыгнуть, – говорит Александр Скичко. – Но мы не стоим на месте, мы движемся дальше и в этом году будет еще лучше. Приглашаю всех отпраздновать самое главное событие года – День рождения нашей страны – в компании топовых украинских артистов".

Вместе с более чем 20 звездами украинского шоу-бизнеса Александр Скичко создаст неповторимую атмосферу праздника в самом центре столицы нашей страны.

Напомним, второй год подряд телеканал "Украина" организовывает масштабное празднование Дня рождения нашей страны. В концерте примут участие самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса, среди которых невероятная поп-дива Тина Кароль и любимец миллионов Олег Винник.

Александр Скичко и Олег Винник Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Масштабное шоу "З Днем народження, Україно!" состоится 10 июля в Мариинском парке. Вход на концерт бесплатный. Начало в 20:00

Телевизионную версию шоу зрители телеканала "Украина" увидят 24 августа в рамках праздничного эфира, посвященного Дню независимости Украины.

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