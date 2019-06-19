Александр Стоянов показал дочь Анастасию

Екатерина Кухар и Александр Стоянов отдохнули в Болгарии

Александр Стоянов и Екатерина Кухар Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Одна из самых известных балетных пар Украины – Александр Стоянов и Екатерина Кухар, провели несколько романтических недель в Болгарии и поделились солнечными фото.

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В Болгарию они ездили в качестве жюри на ежегодный всеукраинский конкурс в Болгарии. Но и, конечно, приятные рабочие дни совместили с отдыхом, на который взяли свою дочь Настю. Интересно и то, что даты фестиваля совпали с днем рождения Александра Стоянова, которому исполнилось 32 года. К слову, в свой праздник артист показал дочь.

Александр Стоянов с дочерью Анастасией Фото: instagram.com/stoianov_aleksandr

Во время кратковременного отпуска Александр и Катерина успели выполнить не только стандартную программу летнего отдыха, но и посетили замок в Бургасе, реку Ропотамо: "Это какая-то Болгарская Амазонка! Река Ропотамо протекает по заповеднику, названному в ее честь, попадаешь сюда в знойный день, и нежная прохлада спасает от палящих лучей солнца, а вокруг сотни невиданных птиц, все благоухает от цветов, в реке плавают черепахи, а за деревьями прячутся косули. Будете в Болгарии – посетите с детьми, все будут в восторге", – поделилась своими впечатлениями от экскурсии украинская прима-балерина Екатерина Кухар.

Премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов тоже остался в восторге от увиденного.

Александр Стоянов и Екатерина Кухар в Болгарии Фото: пресс-служба

"Одна из достопримечательностей, которую стоит посмотреть, замок Равадино в Бургасе. Официальное название "Влюбленный в ветер". Замок новый, был построен буквально 20 лет назад, но у него очень увлекательная история. Его создал бывший силовик. Злые языки говорят, что деньги он на замок заработал не самым честным путем, за что был привлечен к ответственности, отбыл наказание в местах лишения свободы, но когда вышел, продолжил строительство. Возведен замок по его личному проекту, помогают ему в строительстве сыновья. Замок необычный, в нем интересно сочетается и барокко, и готика, и сказочность и все это утопает в зеленых парках с прудом, скульптурами, павлинами, которые ходят по территории", – заключил Стоянов.

Ранее мы также писали, что Екатерина Кухар откровенно рассказала о своих детях.

Напомним, Арсен Мирзоян показал детей от первого брака.

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