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Александра Кучеренко призналась, почему бросила все и отправилась в экспедицию к Дмитрию Комарову

Телеведущий попросил супругу об одолжении

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:09
Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров
Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров
Фото: instagram.com/aakucherenko

Телеведущая и модель Александра Кучеренко, которая недавно раскрыла подробности отношений с Дмитрием Комаровым, внезапно отправилась к мужу-телепутешественнику в экспедицию.

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Как оказалось, в поездке съемочной группе понадобился важный документ и Дмитрий Комаров попросил жену привезти его. Где именно происходят съемки нового сезона популярного тревел-шоу – пока не сообщается, однако, по словам Александры Кучеренко, это "на другой половине земного шара".

"Ну вот и съездила в гости к любимому мужу в экспедицию, это было незабываемо)) Мало того, что за месяц я невероятно соскучилась. Так еще и прикоснулась к магии процесса рождения "Мира низнанку" – главного дела жизни моего Димы Комарова. Новый сезон он снимает, как всегда, очень далеко (где – пока секрет). И вот ему срочно понадобился документ для съемок, который почтой передать не успевали. И Дима попросил выполнить эту миссию меня. Я, конечно же, возражать не стала)) Так под крыльями любви я оказалась на другой половине земного шара", – пишет Александра.

Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров
Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров
Фото: instagram.com/aakucherenko

Девушка также отметила, что муж встретил ее в аэропорту с цветами.

"Дима меня, конечно, встретил в аэропорту. С цветами. Но, скажу вам честно, таких фанатов своей работы надо поискать. Он сразу, когда пригласил меня, сказал: "На 5 дней я съемки не остановлю, будешь ездить вместе с нами")) Так за несколько дней я увидела изнанку "Мира наизнанку". Как бы описать кратко? Я, как и многие другие, такой график не выдержала бы)) Ребята просто живут работой, с рассвета до заката", – утверждает Кучеренко.

Ранее мы также писали, что Александра Кучеренко трогательно поздравила мужа с днем рождения.

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