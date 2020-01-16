Александра Серова подстрелили: певец отреагировал на новость

Российская звезда опроверг слухи вокруг своей персоны

Александр Серов Фото: instagram.com/alexander_serov_official

На днях в российской прессе появилась информация о том, что 68-летний известный певец Александр Серов получил огнестрельное ранение в ногу во время перестрелки в одном из ресторанов Подмосковья. Более того, в СМИ было указано, что непосредственно сам артист рассказал Starhit все подробности инцидента, который произошел в конце декабря 2019 года.

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Но спустя сутки после публикации новости о его госпитализации, Александр Серов решил написать пост в Instagram и опровергнул, как оказалось, неправдоподобную информацию.

"Друзья! Я с недоумением читаю сегодня ленту новостей. Спешу сообщить, что информация о перестрелке и пулевом ранении не соответствует действительности! Искренне благодарен всем, кто высказал беспокойство по поводу состояния моего здоровья. Спасибо! Уверяю, что состояние моего здоровья не вызывает опасений!" – написал исполнитель хита "Я люблю тебя до слез".

Напомним, что Александр Серов намерен дать концерт в Киеве. Отметим, что певец выступал в аннексированном Крыму, в результате чего в ноябре 2017 года СБУ запретила ему въезд на территорию Украины.

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