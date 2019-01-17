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ALEKSEEV представил клип на песню "Как ты там": реакция сети

В сети пришли в восторг от новой видеоработы артиста

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:28
ALEKSEEV Фото: пресс-служба
ALEKSEEV
Фото: пресс-служба

Известный украинский певец ALEKSEEV представил клип на песню "Как ты там". Вся палитра эмоций пережитых чувств и расставания в новой видео-работе артиста. Не так давно ALEKSEEV признался поклонникам, что его отношения, которые длились 7,5 лет закончились. Впервые артист откровенно рассказал о личном на своей Instagram-странице, а новый сингл "Как ты там" посвятил этой главе своей жизни. 

Подлинная история о том, через какие эмоциональные грани довелось пройти артисту не оставила зрителей равнодушными. Социальные сети запестрели комментариями: "Твоя музыка, Никита, вдохновляющая. Эта песня заставляет задуматься-а нужно ли вообще расставаться, если любите друг друга. Клип передал все – страсть, любовь, разлуку, всё, всё. Тихое спасибо!﻿", "Невероятно! Очень красиво!", "Это просто не описать словами... особенно тот момент, когда ты встаёшь из за стола и направляешься к нам... в свой музыкальный мир... это так душевно и чувственно, и очень ценно для каждого из нас... спасибо﻿".

Режиссировал клип продюсер ALEKSEEV, известный режиссер-постановщик Олег Боднарчук. Главную женскую роль исполнила актриса Анастасия Сергеева.

Напомним, ALEKSEEV в прошлом году представлял Беларусь на "Евровидении".

Ранее Олег Боднарчук прокомментировал проигрыш ALEKSEEV на "Евровидении 2018".

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Источник: Сегодня
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