ALEKSEEV признался, что думает о своих хейтерах

Певец признался, как относится к критике в свой адрес

ALEKSEEV Фото: телеканал "Украина"

На съемочной площадке праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое телеканал "Украина" покажет 24 августа, популярный певец ALEKSEEV рассказал, как относится к критике в свой адрес.

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Каждый артист со временем сталкивается с критикой. Волну негативных комментариев в свой адрес ощутил и ALEKSEEV сразу после премьеры песни "Целуй". Многие хейтеры критиковали артиста за то, что "песни уже не те", однако, как оказалось, сам певец не очень-то переживает по этому поводу.

"Думаю, это все от очень большой любви. У любого человека, который идет вперед, обязательно найдутся люди на его пути, которые захотят "помочь" – и критика идет от большой любви. На самом деле, было гораздо больше положительных отзывов. И я никогда не расстраиваюсь – в первую очередь, песня должна нравиться мне", – поделился ALEKSEEV.

По мнению артиста, гораздо хуже, когда публика остается безразличной:

"Рано или поздно песню полюбят. Уже сейчас на моих концертах "Целуй" поют в унисон. И я считаю, что получилось хорошо. Гораздо хуже, когда нет реакции – но я не знаю примеров в истории музыки, когда песня вышла и ничего не произошло. Кстати, я никогда не выставляю демо-записи – мне важно, чтобы песню услышали в окончательном варианте", – рассказал артист за кулисами шоу "З Днем народження, Україно!".

ALEKSEEV Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Напомним, в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!" зажгли самые популярные украинские артисты – Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, а также группы "Время и Стекло", MOZGI, KAZKA, DZIDZIO, "Антитіла", "НЕАНГЕЛЫ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Режиссером масштабного шоу телеканала "Украина" стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию шоу зрители увидят 24 августа в рамках праздничного эфира, посвященного Дню Независимости Украины.

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