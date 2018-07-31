ALEKSEEV признался, как долго не был в отпуске

Артист также рассказал, что в скором времени посетит кнцерт любимого певца

ALEKSEEV. Фото: канал "Украина"

За кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое 24 августа покажет телеканал "Украина", ALEKSEEV рассказал, удается ли ему выкроить время на отдых.

Популярный украинский артист ALEKSEEV постоянно находится в разъездах, его график расписан буквально по минутам.

"Я недавно вернулся из Латвии, меня там очень тепло приняли. Но я безумно рад оказаться в Украине, дома. Полноценного отдыха у меня давно не было, я не брал отпуск уже четыре года", – признался ALEKSEEV.

При этом, по словам артиста, чтобы отдохнуть, наполниться энергией и позитивом, не обязательно ехать в далекие страны. Главное – чтобы рядом были близкие люди.

"Я отдыхаю, когда нахожусь рядом с семьей. Очень радуюсь, когда есть возможность увидеться и пообщаться. А недавно побывал в родной школе: я пел, аккомпанировала мне педагог, которая когда-то учила меня пению. Мы не виделись с выпускного, так что нам было, о чем поговорить. Учителя сказали, что всегда со мной, и это была очень теплая встреча", – рассказал артист во время съемок шоу "З Днем народження, Україно!", на котором, Олег Винник презентовал новый хит.

Тем не менее, артист признался, что все-таки старается найти, чем порадовать себя. К примеру, в ближайшее время он собирается посетить концерт Джастина Тимберлейка: "Я ждал этого всю жизнь! Смогу убедиться, какой это мастер своего дела".