ALEKSEEV рассказал о мечте познакомиться с отцом

Главным героем журнала "Отдохни!" стал самый романтичный украинский певец с уникальным голосом, представитель Беларуси на конкурсе "Евровидение-2018" ALEKSEEV.

Артист откровенно рассказал о том, как прошло его детство и юношеские годы без отца, и о надежде встретиться с ним благодаря Евровидению.

"Родной отец меня не воспитывал. Мы не общаемся. Но я не могу сказать, что рос не в полной семье... Заботу я получал от мамы и ее сестер, мужское воспитание – от супруга моей тети, заменившего мне отца. Кстати, он наполовину белорус...", – поделился ALEKSEEV. – "Я почти ничего об отце не знаю. Надеюсь, что он увидит меня на Евровидении, которое смотрит вся Европа, и этот конкурс нас познакомит".

Также артист рассказал о том, как проходит его подготовка к конкурсу и о работе над концертным номером. Сейчас ALEKSEEV находится в промо-туре перед Евровидением и уже успел посетить столицу Азербайджана. В Баку исполнитель встретился с победителем Евровидения – 2011 Эльдаром Гасымовым, посетил памятник великого артиста Муслима Магомаева и провел аншлаговый концерт. В скором времени ALEKSEEV отправится c выступлениями в Голландию, Литву, Испанию, Великобританию, Эстонию, Молдову и Израиль.

Ранее ALEKSEEV преодолел закон гравитации.