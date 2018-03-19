ALEKSEEV рассказал о мечте познакомиться с отцом

Сегодня, 16:00

Сейчас ALEKSEEV находится в промо-туре перед Евровидением 

ALEKSEEV
ALEKSEEV

Главным героем журнала "Отдохни!" стал самый романтичный украинский певец с уникальным голосом, представитель Беларуси на конкурсе "Евровидение-2018" ALEKSEEV.

Артист откровенно рассказал о том, как прошло его детство и юношеские годы без отца, и о надежде встретиться с ним благодаря Евровидению.

"Родной отец меня не воспитывал. Мы не общаемся. Но я не могу сказать, что рос не в полной семье... Заботу я получал от мамы и ее сестер, мужское воспитание – от супруга моей тети, заменившего мне отца. Кстати, он наполовину белорус...", – поделился ALEKSEEV. – "Я почти ничего об отце не знаю. Надеюсь, что он увидит меня на Евровидении, которое смотрит вся Европа, и этот конкурс нас познакомит".

Также артист рассказал о том, как проходит его подготовка к конкурсу и о работе над концертным номером. Сейчас ALEKSEEV находится в промо-туре перед Евровидением и уже успел посетить столицу Азербайджана. В Баку исполнитель встретился с победителем Евровидения – 2011 Эльдаром Гасымовым, посетил памятник великого артиста Муслима Магомаева и провел аншлаговый концерт. В скором времени ALEKSEEV отправится c выступлениями в Голландию, Литву, Испанию, Великобританию, Эстонию, Молдову и Израиль.

Ранее ALEKSEEV преодолел закон гравитации.
Евровидение, певец, ALEKSEEV, Евровидение-2018

Вы сейчас просматриваете новость "ALEKSEEV рассказал о мечте познакомиться с отцом". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

Александр Рыбак снова покоряет аудиторию Евровидения

14 Марта, 17:00

Александр Рыбак вновь представит Норвегию на Евровидении

Шоу-бизнес

Евровидение-2018 Израиль. Netta. Фото: кадр из клипа

Евровидение-2018: песня певицы из Израиля "взорвала" сеть

13 Марта, 15:16

Клип певицы на YouTube собрал почти 1 млн просмотров
Загрузка...

Шоу-бизнес

Александр Рыбак

Александр Рыбак вновь отправится на Евровидение

11 Марта, 10:01

Победитель в конкурсе 2009 года выступит с песней That's How You Write Song

Шоу-бизнес

Юлия Запорожец Фото: пресс-служба

Чего хочет женщина: мнение певицы JULINOZA

8 Марта, 17:59

Вокалистка считает, что мечты каждого человека достигаются по-разному
Загрузка...