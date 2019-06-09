ALEKSEEV рассказал, почему продолжает выступать в России

Украинский певец утверждает, что музыка для него важнее всего

ALEKSEEV Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Известный украинский певец ALEKSEEV (Никита Алексеев), который накануне презентовал клип на песню Целуй, рассказал, почему продолжает выступать в России. Ведущей Кате Осадчей артист признался, что на территории РФ у него очень много поклонников.

Смотрите эксклюзивное интервью с Никитой Алексеевым в рубрике "Кофе с перцем":

Последнее время Алексеев часто выступает в России и получает там музыкальные награды. "Я люблю музыку и я буду там, где она есть. В России у меня очень много поклонников, которые меня очень любят за мою музыку. И на каждом концерте я всегда пою на украинском языке", – сказал Никита в интервью.

При этом, ALEKSEEV считает себя патриотом и отмечает, что очень любит то, чем занимается. "Я считаю, что надо быть патриотом своей страны и своего дела, безусловно. Я люблю Киев, это мой родной город, где я всегда буду жить. Я очень люблю Украину и поэтому у меня с этим никаких проблем нет. Кроме того, я люблю свое дело", – добавил он.

Во время разговора с Никитой Алексеевым Катя Осадчая заметила, что многие украинские звезды отказались от гастролей в России, но Алексеев не в их числе. "Я не сказал бы, что очень много артистрв отказались от концертов. Очень многие артисты говорят, что так сделали, потому что они там никому не нужны", – ответил артист.

Напомним, что ранее ALEKSEEV впервые рассказал о романе с участницей "ВИА Гры". Весной в сети появились слухи о том, что Никита Алексеев встречается с Ульяной Синецкой. "Может да, может нет, кто знает. Ну, если говорить искренне, то я очень и очень осторожно отношусь к своей личной жизни, поэтому я всегда так неохотно о ней говорю", – неоднозначно прокомментировал сплетни певец.

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