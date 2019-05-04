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ALEKSEEV впервые рассказал о романе с участницей "ВИА Гры"

Никите Алексееву приписывают любовные отношения с Ульяной Синецкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:10
Никита Алексеев и Ульяна Синецкая
Никита Алексеев и Ульяна Синецкая
Фото: instagram.com/sinetskayaulyana, instagram.com/alekseev_officiel

В минувшем месяце в сети появились слухи о том, что украинский певец Никита Алексеев встречается с участницей группы "ВИА Гра" Ульяной Синецкой. А все из-за видео, на котором пара запечатлена обнимающейся на яхте. Ни ALEKSEEV, ни Ульяна не комментировали свои отношения, однако недавно в интервью программе "Зірковий шлях" телеканала "Украина" артист все же ответил на вопрос, интересующий его многочисленную армию поклонников. 

В ходе беседы ALEKSEEV дал неоднозначный комментарий о своем отношении к Синецкой. На вопрос о том, встречаются они или нет, Никита сказал следующее: "Может да, может нет, кто знает. Ну, если говорить искренне, то я очень и очень осторожно отношусь к своей личной жизни, поэтому я всегда так неохотно о ней говорю". 

Никита Алексеев и Ульяна Синецкая познакомились на проекте "Новая Фабрика звезд", где артисты спели в дуэте песню "Чувствую душой". После этого выступления поклонники звезд начали подозревать, что пару связывает не только творчество. 

Смотрите полное интервью ALEKSEEV для программы "Зірковий шлях": 

Напомним, что ранее ALEKSEEV представил новую песню "Целуй"

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