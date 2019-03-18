Алексей Дурнев и Леся Никитюк выясняют отношения в сети

Алексей Дурнев заявил, что Леся Никитюк просит его перестать делать влоги на ее имени

Алексей Дурнев и Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/aleksey_durnev

Ведущий Алексей Дурнев в своем новом шоу высмеивает Instagram-stories пользователей сети, среди которых часто встречаются знаменитости. Справедливости ради, стоит отметить, что YouTube-проект "Дурнев смотрит сторис" становится все более популярен. Каждый эпизод шоу в среднем набирает 500 тыс. просмотров.

Однако, если телеведущий Николай Тищенко, который часто становится "участником" программы Алексея Дурнева, относится к этому с юмором, то Лесю Никитюк перспектива стать "героиней" нового выпуска никак не радует.

Так, Алексей Дурнев на своей странице в Instagram сообщил, что ему позвонила Леся Никитюк с просьбой: "Ребят, мне позвонила Леся Никитюк и попросила "перестать делать влоги на ее имени". А что вы там?".

Леся Никитюк позвонила Алексею Дурневу с просьбой прекратить делать влоги на ее имени Фото: instagram.com/aleksey_durnev

В свою очередь, Леся Никитюк, которая пребывает под капельницей, записала видеообращение Алексею Дурневу.

"Леш, я тебе звонила. Но я попросила тебя "не перегибать". Ты можешь делать сколько угодно влогов, можешь подписывать "Леся Никитюк" хоть по 200 раз под своим влогом, я тебе не запрещаю. Потому что благодаря таким людям, как я, у тебя есть работа. Получается, что мы твои работодатели, а ты наш вечный раб. Люблю тебя. Подписывайтесь на Алексея Дурнева", – сказала Леся Никитюк.

Леся Никитюк обратилась к Алексею Дурневу Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Подписчики Алексея и Леси в комментариях тоже пытаются выяснить, кто прав: "Леся поймала звезду", "У Дурнева 400 тыс. подписчиков, а у Леси 2,6 млн. Дурнев ваш вечно бред всякий несёт и только и может всех оскорблять и пиариться на этом".

Ранее мы писали, что Оля Полякова показала репетицию нового тура.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram