Алексей Суханов рассказал об избраннице: с кем состоит в отношениях телеведущий

Шоумен уже шесть лет состоит в отношениях

Алексей Суханов – бессменный ведущий главного ток-шоу страны "Говорить Україна", которое выходит на телеканале "Украина" уже в течение восьми лет. Телеведущий посетил студию "Ранку з Україною", чтобы вместе с ведущей рубрики "Эксклюзив" Викторией Маремухой приготовить постный завтрак. Во время откровенной беседы Алексей Суханов признался, для кого готовит дома и когда наконец будет баловать лакомствами своих детей.

Алексей Суханов Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Все восемь лет Алексей Суханов "свой" в каждой украинской семье. Вся страна доверяет ему самые заветные тайны и драматические истории. Однако на этот раз из ведущего "Говорить Україна" он превратился в героя. Алексей откровенно рассказал, какую ошибку в жизни считает самой большой.

"Мне кажется, самая главная ошибка в жизни... Если бы я не был таким дураком, так сказать, идиотом, я бы сохранил отношения с Олей, но я был другим", – поделился Алексей Суханов.

Как Алексей Суханов готовил постный завтрак – смотрите в сюжете:

Ольга Каменчук – бывшая жена Алексея. В браке пара была тринадцать лет, а в 2016 году развелась. Сам Алексей неоднократно признавался: прийти на шоу "Говорить Україна" как герой со своими проблемами он никогда бы не решился. Но есть у телеведущего история, за которой несколько лет наблюдала вся страна! Желание, которое наконец сбылось в прошлом году – ведущий получил украинское гражданство. Теперь осталось приобрести свое жилье в Киеве. Тем более, Алексею есть с кем там жить. Правда, имя избранницы телеведущий назвать не решился, сказал только, что познакомились они шесть лет назад в Киеве, и женщина имеет ресторанный бизнес. За штампом в паспорте не охотится ни Алексей, ни его избранница. Но именно эта незначительная деталь может отдалить ведущего от мечты усыновить ребенка.

"Первый этап пройден – я обрел гражданство. Когда будет свадьба, мы не обсуждали, но отношения заключаются прежде всего в уважении, и я не могу сейчас самостоятельно это определить", – признался Алексей Суханов в эфире телеканала "Украина".

Ранее мы также писали, что Алексей Суханов рассказал об отношениях с бывшей женой.

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