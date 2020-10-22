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Алексей Суханов устроил романтические танцы с работницей супермаркета: видео

Сегодня, 15:30

Ведущий "Говорить Україна" порадовал подписчиц милым роликом

Ведущий ток-шоу "Говорить Україна" на канале "Украина" Алексей Суханов пригласил на медленный танец кассира киевского супермаркета.

Телеведущий пришел в магазин за покупками и не удержался от возможности пригласить на танец работницу супермаркета. Видео, на котором он с женщиной кружится в танце, поделился на своей странице в Instagram.

"Чем можно заняться в ожидании очереди в кассу? Немного потанцевать с очаровательной женщиной – одной из самых красивых работниц любимой лавки города", – подписал пост ведущий программы "Говорить Україна".

INSTAGRAM

Фолловеры ведущего засыпали его комплиментами.

"Настоящий романтик", "Каждая женщина, которая была на тот момент в супермаркете, хотела бы станцевать с вами", "Понятно теперь, почему вас любит моя мама", "Шикарный мужчина", – пишут подписчики под видео в соцсети.

Смотрите ток-шоу "Говорить Україна" в эфире канала "Украина" в 20:10.

Напомним, Алексей Суханов рассказал о своей избраннице. Ранее мы также писали, что Алексей Суханов рассказал об отношениях с бывшей женой.

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