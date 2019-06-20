Алексей Вертинский рассказал о главной женщине в его жизни

Актер признался, занял ли кто-то место его покойной супруги

В эксклюзивном интервью ведущей "Ранок з Україною" на телеканале "Україна" Алексей Вертинский рассказал о самой главной женщине в своей жизни и о том, кому доверяет свои тайны. Узнайте откровения, о которых известный актер молчал.

Талантливый, стильный, импульсивный… Таким зрители привыкли видеть актера Алексея Вертинского на сцене и в кино. В реальной жизни мужчина такой, как и его герои: немного сумасшедший, эмоциональный, но всегда откровенный.

"Иногда я бываю легкий, а иногда – неврастеник. Но меня самого это бесит. В такие моменты мне только Ксюша может помочь в этом деле. Потому что – это единственный человек, к которому я могу обратиться", – рассказал Алексей Вертинский в программе "Ранок з Україною".

Алексей Вертинский Фото: instagram.com/vertinskiy_aleksey_

Ксюша – дочь Алексея Вертинского и его покойной жены Татьяны, а сейчас – самая главная женщина в жизни актера.

"Получилось так, что Ксюша забеременела именно в тот момент, когда Таня ушла из жизни", – поделился актер.

И место жены Алексея никто не занял. А Татьяна, как настоящая мать, продолжает все контролировать, теперь – через сны.

"Ксюшка как-то просыпается ночью, часа в три со словами: "Папа, мне мама приснилась, и она ругалась, что я лежу, а у меня уже воды отошли". В этот момент она подняла покрывало и увидела, что у нее действительно воды отошли – Таня и Ксюшу, и Соню (внучка А. Вертинского. Ред.) ведет с небес", – рассказал Алексей Вертинский.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

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