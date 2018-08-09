Александр Пономарев показал, где отмечает 45-летие

Певец празднует юбилей за границей

Александр Пономарев. Фото: Instagram

Сегодня, 9 августа, празднует 45-летие знаменитый украинский певец, Народный артист Украины Александр Пономарев. В своем Instagram артист опубликовал несколько фото с отдыха в Хорватии, где он и отмечает свой день рождения.

"Друзі сказали – треба. Я відповів – окей. Тепер от під синім небом. Чекаю на ювілей", – подписал фото Александр.

Александр Пономарев Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Поклонники артиста написали ему в комментариях десятки поздравлений: "Вітаю з днем народження, з ювілеєм!!! Хай здоров'я буде міцним, вдача ніколи не залишає, і завжди поруч будуть вірні друзі и рідні люди.", "С Днём рождения Вас!!!! С Юбилеем! Пусть в Вашем доме всегда царят покой, уют и гармония. Желаю быть здоровым,счастливым, радоваться жизни, удивляться, наслаждаться каждой минутой, мечтать, всегда иметь верных, надежных друзей и, главное, любить и быть любимым!", "Много любви, добра, здоровья, поклонников побольше и творческого вдохновения, ну можно ещё музу наверное, для вдохновения".

Александр Пономарев Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Напомним, недавно свой 45-летний юбилей отпраздновал Олег Винник. Кроме этого, София Ротару отметила свое 71-летие.