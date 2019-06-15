Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ален Делон попал в больницу: что случилось с легендарным актером

83-летнего сценариста госпитализировали во Франции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:11
Ален Делон попал в реанимацию
Ален Делон попал в реанимацию
Фото: Getty Images

Известный французский актер Ален Делон, которого наградили почетной "Золотой пальмовой ветвью" в Каннах, попал в больницу. 83-летнюю звезду кино доставили в одну из клиник во Франции. Об этом сообщают европейские СМИ. 

Не пропустите сюжет о самых известных героях голливудских боевиков:

Так, по информации телеканала BFM TV, Ален Делон был доставлен в медучреждение неподалеку от французского города Нейи-сюр-Сен с подозрением на инсульт. Как заявил представитель актера, Делон обратился в больницу для обследования, связанного с участившимися приступами мигрени. 

"Все хорошо. Сейчас он проходит обследование", – цитирует источник французский телеканал.

Отмечается, что актер уже долгое время страдает от головных болей и головокружений, вызванных аритмией. 

Напомним, что два года назад звезду прооперировали во Франции. Тогда Ален Делон жаловался на боли в ноге и спине. Актер перенес операцию на бедренной артерии.

Ранее мы писали о том, что Ален Делон заявил о завершении кинокарьеры.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Умер актер из сериала "Санта-Барбара" Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера "Я стал слишком старым, уродливым и толстым": Хью Грант рассказал о своих недостатках
актер ален делон
Реклама

Новости партнеров

Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес
Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
"Зачем столько фотошопа": Каменских возмутила сеть свадебным фото
Почему у женщины растет животик? 5 основных причин
Почему у женщины растет животик? 5 основных причин

Популярные статьи

Сегодня, 07:47Events

Троицкая суббота 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 16:07Fun

Выходные на Троицу 2019: сколько отдыхают украинцы

Вчера, 13:11Fun

14 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 11:33Афиша

Умерла звезда сериалов "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут" Эдит Гонсалес

Вчера, 11:29Шоу-бизнес

Потап запечатлел Настю Каменских полностью обнаженной: фото 18+

Вчера, 07:33Техно

На Луне обнаружили таинственную аномалию: фото

13 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

13 июняFun

Кто их туда пустил? "Чернобыльские дивы" влипли в скандал из-за обнаженных снимков

13 июняШоу-бизнес

Как мило! Алина Гросу поделилась трогательным фото с мужем

13 июняШоу-бизнес

Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж: невероятные фото

13 июняFun

13 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

13 июняТехно

Дешевый убийца флагманов от Xiaomi огорчил Европу

13 июняШоу-бизнес

Не королевское это дело: с Кейт Миддлтон произошел курьезный случай

13 июняFun

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу 2019

12 июняШоу-бизнес

Анастасия Приходько выиграла в суде против команды Петра Порошенко

12 июняТехно

Эксперты назвали самые надежные смартфоны в мире

Новости партнеров

Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Назван самый полезный суп
Назван самый полезный суп
Как понять, что в организме не хватает магния
Как понять, что в организме не хватает магния
Стало известно, во сколько Потапу и Насте обходится медовый месяц
Стало известно, во сколько Потапу и Насте обходится медовый месяц
Вот так смелость! 70-летняя Алла Пугачева надела прозрачную юбку
Вот так смелость! 70-летняя Алла Пугачева надела прозрачную юбку
Лікар Началової приголомшив справжньою причиною смерті
Лікар Началової приголомшив справжньою причиною смерті
«Синий Чулок» на экране, а в жизни невероятные красотки: кто они
«Синий Чулок» на экране, а в жизни невероятные красотки: кто они
Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале
Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь