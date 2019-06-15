Ален Делон попал в больницу: что случилось с легендарным актером
83-летнего сценариста госпитализировали во Франции
Известный французский актер Ален Делон, которого наградили почетной "Золотой пальмовой ветвью" в Каннах, попал в больницу. 83-летнюю звезду кино доставили в одну из клиник во Франции. Об этом сообщают европейские СМИ.
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Так, по информации телеканала BFM TV, Ален Делон был доставлен в медучреждение неподалеку от французского города Нейи-сюр-Сен с подозрением на инсульт. Как заявил представитель актера, Делон обратился в больницу для обследования, связанного с участившимися приступами мигрени.
"Все хорошо. Сейчас он проходит обследование", – цитирует источник французский телеканал.
Отмечается, что актер уже долгое время страдает от головных болей и головокружений, вызванных аритмией.
Напомним, что два года назад звезду прооперировали во Франции. Тогда Ален Делон жаловался на боли в ноге и спине. Актер перенес операцию на бедренной артерии.
Ранее мы писали о том, что Ален Делон заявил о завершении кинокарьеры.
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