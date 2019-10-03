Ален Делон после инсульта возвращается в кино и сыграет самого себя

83-летняя звезда появится на экранах в ленте "Полное сходство"

Ален Делон Фото: Getty Images

Легендарный французский актер Ален Делон, который пережил инсульт, справился с болезнью и теперь готов к возвращению на большие экраны.

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По данным издания Le Figaro, 83-летняя знаменитость после 10-летнего перерыва снова возвращается в кино и даже успел уже сняться в ленте "Полное сходство", премьера которой состоится во Франции 27 ноября. В этом фильме легендарный актер сыграет самого себя. На съемочной площадке Ален Делон провел всего один день.

Отметим, что его предыдущей киноработой стала роль Цезаря в фильме "Астерикс на Олимпийских играх", премьера которого состоялась еще в 2008 году.

В июне 2019 стало известно о том, что Ален Делон попал в больницу. 83-летнего актера доставили в клинику во Франции с подозрением на инсульт. По словам его сына Энтони Делона, отец перенес операцию в одной из парижских больниц. Там он в течение трех недель пребывал в отделении интенсивной терапии. Затем Ален Делон был госпитализирован в лечебницу в Швейцарии после перенесенного инсульта.

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