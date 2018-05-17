Алена Шоптенко рассказала, где собирается рожать первенца

Танцовщица уже составила список всего необходимого

Алена Шоптенко. Фото: instagram/alena_shoptenko

Хореограф Алена Шоптенко, которая недавно показала, как готовится к рождению ребенка, снялась в игривой фотосессии для глянца Viva и рассказала, где будут проходить роды. В отличие от других украинских знаменитостей, она будет рожать в Украине.

Алена Шоптенко скоро станет мамой Фото: viva.ua

"Считаю, в Украине есть все условия для того, чтобы нормально, комфортно и безопасно родить, ничего не боясь. Я уже составила список всего необходимого, все подсчитала". Алена Шоптенко

Она также сообщила, что уже выбрали с мужем имя для ребенка, но пока это держится в секрете. "Оно очень оригинальное", – призналась хореограф.

Напомним, cовсем скоро хореограф Алена Шоптенко впервые станет мамой. Хореограф призналась, что они с мужем ждут мальчика. Шоптенка отметила, что прибавление в семействе они ожидают в конце мая-начале июня.

Ранее, на своей странице в Instagram хореограф Алена Шоптенко поделилась личной историей о том, как у нее появилась квартира и как в ней проходит ремонт.

"Родители мне с детства говорили, что стабильность в жизни определяет наличие своей собственной квартиры, на которую нужно обязательно заработать, потому что очень глупо тратить деньги на аренду жилья. Так я начала работать с 19 лет и постоянно откладывать на заветную квартиру", – рассказала Алена.