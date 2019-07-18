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Алена Шоптенко, Артем Пивоваров и другие звезды откровенно рассказали о детстве

Украинские знаменитости вспомнили свое детство

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:02
Алена Шоптенко
Алена Шоптенко
Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Журналисты программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", узнали, чем были заняты украинские артисты в детстве, кроме школы – в какие кружки их отдавали родители, какими видами спорта занимались, а главное – в каких условиях.

Все, чье детство пришлось на 90-е годы, совсем не удивляются умению Юлия Цезаря делать несколько дел одновременно. Утром – в школу, в обед – на творческий кружок, вечером – тренировка. Такой распорядок дня был едва ли не у каждого ребенка.

"Я ходила на секцию черно-белых клавиш фортепиано, в музыкальную школу, в художественную школу, а также в кружок журналистики, где мы писали множество различных работ, брали интервью и даже публиковались", – вспоминает Анна Добрыднева в эфире "Ранку з Україною".

Анна Добрыднева
Анна Добрыднева

Почему-то в 90-е большинство родителей считали, что классический спорт, типа волейбола – дело не женское. Мол, пусть этим мальчики занимаются. А вот девочек отдавали традиционно или на музыку, или на танцы. И что самое интересное, почти все это происходило в одних и тех же помещениях. Только по очереди.

"Как сейчас помню, желтого цвета был паркет елочкой и большие зеркала, в которые были ввинчены станки, – поделилась хореограф Алена Шоптенко в эфире телеканала "Украина". – К примеру, у нас занятия были по вечерам, а утром там занимались каратисты".

Алена Шоптенко
Алена Шоптенко
Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Кстати, это стереотип, что в 90-х каждый мальчик занимался футболом. На самом деле, все во дворе гоняли мяч, а вот в футбольную секцию ходили единицы, в отличие от борьбы.

"Я занимался в секциях на основе единоборств – с раннего возраста увлекался дзюдо, каратэ, а также ходил на бокс, – комментирует Артем Пивоваров. – Были, конечно, всякие кружки шитья и рукоделия, фотографии, но почему-то мне тогда это было неинтересно".

Артем Пивоваров
Артем Пивоваров
Фото: instagram.com/pivovarovmusic

О чем в один голос говорят все, вспоминая свои первые кружки или спортивные секции: желание самих детей учитывали нечасто. Будут сын или дочь потенциальными чемпионами по танцам или дзюдо – на все воля родителей.

"Я ходил на греко-римскую борьбу. Мой отец был чемпионом Советского Союза по греко-римской борьбе, он меня и отдал на эту секцию. Я стал кандидатом в мастера спорта", – вспоминает актер Богдан Юсипчук в программе "Ранок з Україною".

Хотя были и исключения. Актер Евгений Капорин вспоминает: он, несмотря на стереотип, что ребята не танцуют, с удовольствием отрабатывал па на паркете.

Евгений Капорин/instagram.com/kaporin_e

"Бальные танцы. Но не надо было говорить во дворе, о том, что ты занимаешься бальными танцами, и все же я занимался, – вспоминает Евгений Капорин. – Да, так не принято было. Надо или на бокс ходить, или на каратэ, или тхэквондо, хотя я занимался тхэквондо, и танцы помогали в этом".

Иногда залы были такие, что зимой там занимались активными видами спорта в верхней одежде.

"Спортзал у нас был в полуподвальном помещении, его во время дождей затапливало, но, если посмотреть – в таких спортзалах и становились чемпионами", – рассказал Богдан Юсипчук.

Богдан Юсипчук/instagram.com/iusypchuk_bogdan

И независимо от того, вырастал из ребенка чемпион или нет, каждый на всю жизнь запоминал своего первого тренера. Энтузиаста своего дела, который работал за копейки, но все равно умудрялся накопить на такой модный тогда разноцветный спортивный костюм.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

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