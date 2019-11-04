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Алена Шоптенко и Алексей Яровенко покинули "Танці з зірками": все выступления пары

В одиннадцатом выпуске "Танців з зірками" шоу покинула пара Алена Шоптенко и Алексей Яровенко

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:16
Алексей Яровенко и Алена Шоптенко
Алексей Яровенко и Алена Шоптенко
Фото: пресс-служба

3 ноября состоялся десятый выпуск шоу "Танці з зірками 2019". В этот раз, согласно голосованию судей, наименьшее количество баллов получили две пары: Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, а также Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар. Однако зрительское голосование помогло им остаться в проекте.

В одиннадцатом выпуске шоу "Танці з зірками 2019" покинули Алена Шоптенко и Алексей Яровенко. Предлагаем вашему вниманию все выступления Алены Шоптенко и Алексея Яровенко на шоу. За одиннадцать эфиров пара успела продемонстрировать венский вальс, ча-ча-ча, румбу, аргентинское танго, фристайл, джайв, медленный вальс, танго, контемпорари, квикстеп и пасадобль, которое Алена Шоптенко и Алексей Яровенко вместе Павлом Вишняковым станцевали в одиннадцатом выпуске. Это выступление стало последним для пары в рамках "Танців з зірками 2019".

Алексей Яровенко и Алена Шоптенко – венский вальс

Алексей Яровенко и Алена Шоптенко – ча-ча-ча

Алексей Яровенко и Алена Шоптенко – румба

Алексей Яровенко и Алена Шоптенко – аргентинское танго

Алексей Яровенко и Алена Шоптенко – фристайл

Алексей Яровенко и Алена Шоптенко – джайв

Алексей Яровенко и Юлия Сахневич – медленный вальс

Алексей Яровенко и Алена Шоптенко – танго

Алексей Яровенко и Алена Шоптенко – контемпорари

Алексей Яровенко и Алена Шоптенко – квикстеп

Алексей Яровенко, Алена Шоптенко и Павел Вишняков – пасадобль

Ранее мы также подробно рассказали, как прошел одиннадцатый выпуск "Танців з зірками". Отметим, во время шоу Наталья Могилевская призналась в любви своему мужчине.

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Алена Шоптенко Танці з зірками Танці з зірками 2019 Алексей Яровенко
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