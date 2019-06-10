Алена Шоптенко отметила первый день рождения сына: фото

Сыну звездного хореографа Алексею исполнился 1 год

Алена Шоптенко с мужем и сыном Фото: instagram.com/alena_shoptenko

31-летняя Алена Шоптенко стала мамой 9 июня 2018 года. Звездный хореограф родила своему супругу Алексею сына, которого пара назвала в честь отца. Алена Шоптенко относится к тем знаменитостям, которые предпочитают не показывать лицо ребенка. Однако снимками с сыном Шоптенко делится часто.

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А в честь первого дня рождения своего первенца Алена Шоптенко опубликовала забавное семейное фото. На нем хореограф позирует со своими сыном и мужем, демонстрируя праздничную символику. Звезда призналась, что быть матерью – не так легко, однако она счастлива, что воспитывает сына.

"Сегодня нам исполнился 1 год! Просто не верится, что прошёл уже целый год, в котором было множество бессонных ночей, растерянности, дикой усталости, боли в спине, а также безмерной любви и безграничного счастья! Раньше – до того, как я стала мамой, вот это "мы" мне всегда было очень странно слышать от мамочек. Мне казалось, что как только ребёнок отделился от матери – он уже "он" – человек, который развивается в своей жизни. А мамы, которые так говорят, просто слишком сильно растворяются в своих детях. Теперь это "мы" – это самое лучшее, что случилось со мной в жизни. И я не представляю себя без этого "мы"!", – делится звезда.

Алена Шоптенко с мужем отметили день рождения сына Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Супруг Алены Шоптенко трогательно прокомментировал ее пост: "Люблю вас!!".

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