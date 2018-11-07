Алена Шоптенко поделилась радостной новостью о сыне

Танцовщица написала об этом в соцсети

Алена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Известная хореограф, танцовщица и молодая мама Алена Шоптенко поделилась с подписчиками радостной новостью в Instagram.

Алена разместила свое фото и лаконично подписала его: "А у нас случился зуб, а у вас?".

Алена Шоптенко Фото: instagram.com/alena_shoptenko

"Круто! С первым зубом!", "Поздравляю!", "Классс)Поздоровляю", "Я примерно так же танцевала,когда боль у сынули проходила от этих самых зубчиков", "Вітання!! А ви в чудовій формі!!", "Поздравляем!", – написали поклонники Алены в комментариях.

Ранее Алена признавалась, что присматривать за малышом ей помогают несколько нянь, а также своим опытом делится и ее супруг – Алексей Иванов, у которого уже есть сын Виталий от предыдущего брака.

Напомним, Шоптенко впервые стала мамой в июне этого года. Радостной новостью о пополнении в семье поделился муж Алены – Алексей на своей странице в Instаgram. Первенца назвали Алексеем.

Кроме этого Алена рассказала о том, как ее бывший супруг Дмитрий Дикусар поздравил с рождением сына.