Алена Шоптенко показала фото своего двухлетнего сына: "Мой любимый великан"

Маленькому Алексею исполнилось два года

Знаменитая хореограф Алена Шоптенко, которая недавно впервые прокомментировала развод с Дикусаром, опубликовала умилительный снимок со своим сыном, Алексеем. Алена не часто публикует фотографии с сыном и мужем, поэтому поклонники обрадовались новому семейному кадру. Звездная мама позировала с сыном на открытой террасе в солнечную погоду.

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На фото Алена Шоптенко держит на руках своего сына Алексея, в то время как они трогательно целуют друг друга. 9 июня Алексею исполнилось два года, но хореограф пока не решилась открыть публике лицо своего чада. В отличие от этого кадра, на всех предыдущих снимках Алена Шоптенко показывала сына со спины.

Фотографию Алена сопроводила душевной подписью: "2 года! С днём рождения, мой любимый великан! Спасибо тебе за каждый наш день!".

Хореограф признавалась, что рождение сына кардинально поменяло ее жизнь и мировоззрение.

Алена Шоптенко со своим сыном Алексеем Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Алексея назвали в честь его отца – Алексея Иванова, за которого Алена Шоптенко вышла замуж в 2016 году после развода с Дмитрием Дикусаром. Алена Шоптенко также редко публикует совместные фото с супругом.

Ранее Алена Шоптенко рассказала, как успешно совмещать материнство с работой.

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