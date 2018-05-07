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Алена Шоптенко показала, как она готовится к рождению первенца

Хореограф вскоре впервые стане мамой

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 15:30
Алена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko
Алена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Совсем скоро хореограф Алена Шоптенко впервые станет мамой. Знаменитость уже раскрыла пол будущего ребенка. Алена активно готовится к появлению малыша, а также публикует  фото из магазина детских вещей в Instagram :

"Я, конечно, хочу относить себя к категории творческих людей, но, будем откровенны, прагматизм, стремление к дисциплине и порядку всегда берут верх. Значит, я составила все необходимые списки, сравнила со списками подруг, составила новые, потом нашла все, что нужно, в интернете, потом снова переделала списки. Потом все посчитала, поняла, что кризис 2008 года ничто по сравнению с теми затратами, которые ждут нас впереди. Опять поменяла списки и опять все посчитала. На второй раз все нравилось мне больше. 
Взяла списки и поехала смотреть на все вживую, а не на картинках.

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Алена Шоптенко
Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Все оказалось вживую не так, как на картинках. Опять поменяла списки и все пересчитала. Опять поехала по магазинам на все смотреть. Начала переставать понимать, что происходит, и опять начала советоваться. После советов все стало похоже на поиск черной вещи в черной комнате с завязанными глазами. Знаете что? Я конечно человек прагматичный, но мне кажется, что к организации быта новорожденного я точно лучше подойду творчески! Появится и тогда точно все сразу организуется! Без списков и выбора!", – подписала фото Алена.

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Алена Шоптенко
Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Ранее Алена Шоптенко порадовала поклонников трогательным видео.

Смотрите видео – самые позорные танцы звезд:

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Источник: "Сегодня"

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