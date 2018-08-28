Алена Шоптенко показала подросшего сына

Хореограф поделилась трогательным снимком с мужем и сыном

Алена Шоптенко . Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Хореограф и танцовщица Алена Шоптенко впервые стала мамой в начале июня. О пополнении в семье первым рассказал супруг Шоптенко – предприниматель Алексей Иванов. На своей странице в Instagram хореограф порадовала поклонников фото с подросшим сыном.

"Внимание! Новости самого удивительного шоу страны #танцыспеленками!

Главный и единственный участник изменил правила и из танцевального шоу превратилось в вокальное, потому что он научился издавать звуки и смеяться. Мнение судей его не особо волнует, но мы с @kzmr_mlvch (ник супруга Алены в Instagram – ред.,) уже давно выбросили все оценки, кроме десяток. Ждем новых эфиров! До встречи", – с юмором описала фото Алена.

Алена Шоптенко Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Напомним, в воскресенье, 26 августа, стартовал новый сезон шоу "Танці з зірками", на котором Алена стала главным хореографом.

На паркет новго сезона шоу вышли одни из самых популярных украинских знаменитостей, в числе которых народный артист Украины Павел Зибров, телеведущая Маша Ефросинина, певица Злата Огневич, ведущая Леся Никитюк, фитнес-тренер и экс-ведущая шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко и многие другие.