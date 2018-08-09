Алена Шоптенко снова примет участие в шоу "Танці з зірками"

Только теперь хореограф будет в новом амплуа

Алена Шоптенко . Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Хореограф и танцовщица Алена Шоптенко, которая недавно сообщила о своем выходе из декрета, обрадовала своих поклонников неожиданной новостью – она возвращается в проект "Танці з зірками". Однако, в новом сезоне Шоптенко будет участвовать в новом амплуа, а именно – станет главным хореографом шоу.

"Ну вот теперь уже можно ответить на главный вопрос последнего месяца. Да, я буду принимать участие в "Танці з зірками", только в этот раз в качестве главного хореографа-постановщика. Вместе с парами и командой проекта мы сделаем все возможное, чтобы по-настоящему удивить вас потрясающими постановками. На паркет приглашается... ВСЕ!", – написала Алена.

Алена Шоптенко Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Напомним, Алена впервые стала мамой 9 июня. После выписки из роддома хореограф разместила в Instagram милое фото с сыном. Снимок набрал более 30 тысяч лайков.

Также мы писали, ведущая Леся Никитюк подтвердила свое участие в проекте "Танці з зірками". Ранее согласились радовать зрителей своими танцами в шоу Маша Ефросинина, Слава Каминская, Анита Луценко, Злата Огневич, Николай Тищенко и другие.