Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Алена Шоптенко призналась, за что злится на мужа

Звездный хореограф поделилась достижением супруга

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:43
Алена Шоптенко с мужем
Алена Шоптенко с мужем
Фото: instagram.com/alena_shoptenko

После развода с Дмитрием Дикусаром звездный хореограф Алена Шоптенко вышла замуж за Алексея Иванова. Бракосочетание состоялось в 2016 году, а в 2018-м у пары родился сын, которого назвали в честь отца – Алексеем.

Смотрите также видео: Алена Шоптенко поздравила с первой годовщиной своего сына

А на днях Алена Шоптенко поделилась очередным достижением своего супруга – открытием новой библиотеки. В то же время звезда призналась, что часто злится на Алексея Иванова из-за его постоянной занятости.

"Я так сильно иногда злюсь на него за то, что его нет дома, за рабочие выходные, за ночные звонки, за "всё горит", но когда в конце всего этого он счастлив на открытии своей новой большой библиотеки "Да будет свет", я просто счастлива вместе с ним. Очень круто, что теперь в Киеве есть место света! Открывай почаще такие крутые проекты, Алексей! Горжусь тобой!", – написала Алена Шоптенко.

Звезда также добавила фото, на котором позирует с мужем и сыном. Отметим, лицо ребенка пара все еще не показывает.

Алена Шоптенко с мужем Алексеем и сыном
Алена Шоптенко с мужем Алексеем и сыном
Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Ранее мы также писали, что Алена Шоптенко поделилась забавными воспоминаниями из прошлого.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Алена Шоптенко поделилась редким фото с мужем Алена Шоптенко, Артем Пивоваров и другие звезды откровенно рассказали о детстве Алена Шоптенко отметила первый день рождения сына: фото Алена Шоптенко устроилась на работу в КНУКиИ
Алена Шоптенко Алексей Иванов
Реклама

Новости партнеров

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь
5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь
6 самых важных продуктов для женского здоровья
6 самых важных продуктов для женского здоровья
7 вещей, за которые тебе не должно быть стыдно
7 вещей, за которые тебе не должно быть стыдно
Как утолить жажду: 3 напитка для летней жары
Как утолить жажду: 3 напитка для летней жары

Популярные статьи

Сегодня, 11:20Fun

23 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Сегодня, 08:21Wellness

Что делать, если защемило нерв: полезные советы

Вчера, 19:48Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 18:24Шоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева появилась на публике в мини-шортах: фото

Вчера, 14:38Шоу-бизнес

Это очень мило: забавные фото правнуков Елизаветы ІІ, которые сделают ваш день

Вчера, 13:16Шоу-бизнес

Герцоги Сассекские в честь дня рождения принца Джорджа опубликовали милое фото

Вчера, 12:34Fun

Голодная чайка украла маленького пса породы чихуахуа

Вчера, 12:33Fun

22 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Вчера, 11:27Fun

В Украине впервые сыграли однополую свадьбу: фото и видео

Вчера, 07:00Events

Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

21 июляШоу-бизнес

В сети обсуждают возможный роман экс-мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу

21 июляПсихология

Как назвать девочку в августе 2019 года: красивые женские имена

21 июляПсихология

Гороскоп на неделю 21 июля-27 июля для всех знаков зодиака

20 июляАфиша

Церемония закрытия ОМКФ 2019: видео с красной дорожки

20 июляПсихология

Как назвать мальчика в августе 2019 года: лучшие мужские имена

20 июляШоу-бизнес

23-летняя Кендалл Дженнер полностью обнажилась в фотосессии

Новости партнеров

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам
9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам
Чем можно заразиться в бассейне: кому чего стоит остерегаться
Чем можно заразиться в бассейне: кому чего стоит остерегаться
Почему снятся кошмары?
Почему снятся кошмары?
Исторический рекорд установил фильм «Мстители: Финал»
Исторический рекорд установил фильм «Мстители: Финал»
Шикарные пирожки с курицей и грибами (рецепт)
Шикарные пирожки с курицей и грибами (рецепт)
Microsoft прекратит поддержку Windows 7
Microsoft прекратит поддержку Windows 7
Кейт Миддлтон вернула принца Уильяма после расставания
Кейт Миддлтон вернула принца Уильяма после расставания
Домашние беляши с незабываемым вкусом
Домашние беляши с незабываемым вкусом
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь