Алена Шоптенко призналась, за что злится на мужа

Звездный хореограф поделилась достижением супруга

Алена Шоптенко с мужем Фото: instagram.com/alena_shoptenko

После развода с Дмитрием Дикусаром звездный хореограф Алена Шоптенко вышла замуж за Алексея Иванова. Бракосочетание состоялось в 2016 году, а в 2018-м у пары родился сын, которого назвали в честь отца – Алексеем.

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А на днях Алена Шоптенко поделилась очередным достижением своего супруга – открытием новой библиотеки. В то же время звезда призналась, что часто злится на Алексея Иванова из-за его постоянной занятости.

"Я так сильно иногда злюсь на него за то, что его нет дома, за рабочие выходные, за ночные звонки, за "всё горит", но когда в конце всего этого он счастлив на открытии своей новой большой библиотеки "Да будет свет", я просто счастлива вместе с ним. Очень круто, что теперь в Киеве есть место света! Открывай почаще такие крутые проекты, Алексей! Горжусь тобой!", – написала Алена Шоптенко.

Звезда также добавила фото, на котором позирует с мужем и сыном. Отметим, лицо ребенка пара все еще не показывает.

Алена Шоптенко с мужем Алексеем и сыном Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Ранее мы также писали, что Алена Шоптенко поделилась забавными воспоминаниями из прошлого.

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