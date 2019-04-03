Алена Шоптенко умилила поклонников фото с подросшим сыном
Хореограф показала утро с сыном Алексеем
Летом 2018 года Алена Шоптенко впервые стала мамой. Звездный хореограф родила своему мужу Алексею Иванову сына, которого назвали в честь отца. Алена Шоптенко часто делится забавными фото с ребенком, однако пока не показывает его лицо. В свое время так же поступала Джамала, которая впервые показала лицо сына в его первый день рождения.
Недавно Алена Шоптенко на своей странице в Instagram поделилась утренними фото с ребенком. На снимках все так же не видно лицо малыша, однако сразу заметно, что Алексей повзрослел.
"Чтоб я так каждый день выглядела в 8 утра!", – написала Алена.
Кроме того, молодая мама рассказала, что ежедневно посвящает время утром своему ребенку.
"Время с 6-10 утра – это только наше с сыном время, когда мы "чухаемся", "кублимся", а также боремся с чисткой носа (мамы меня поймут), прежде чем я ухожу на работу. И, я надеюсь, у нас с сыном навсегда останется традиция совместно завтракать", – говорит хореограф.
Ранее мы писали, что еще один звездный хореограф Илона Гвоздева разыграла своих подписчиков 1 апреля, объявив о завершении карьеры.
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