Алена Шоптенко умилила поклонников фото с подросшим сыном

Хореограф показала утро с сыном Алексеем

Алена Шоптенко показала сына Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Летом 2018 года Алена Шоптенко впервые стала мамой. Звездный хореограф родила своему мужу Алексею Иванову сына, которого назвали в честь отца. Алена Шоптенко часто делится забавными фото с ребенком, однако пока не показывает его лицо. В свое время так же поступала Джамала, которая впервые показала лицо сына в его первый день рождения.

Недавно Алена Шоптенко на своей странице в Instagram поделилась утренними фото с ребенком. На снимках все так же не видно лицо малыша, однако сразу заметно, что Алексей повзрослел.

"Чтоб я так каждый день выглядела в 8 утра!", – написала Алена.

Алена Шоптенко показала, как подрос ее сын Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Кроме того, молодая мама рассказала, что ежедневно посвящает время утром своему ребенку.

"Время с 6-10 утра – это только наше с сыном время, когда мы "чухаемся", "кублимся", а также боремся с чисткой носа (мамы меня поймут), прежде чем я ухожу на работу. И, я надеюсь, у нас с сыном навсегда останется традиция совместно завтракать", – говорит хореограф.

Алена Шоптенко с сыном Алексеем Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Ранее мы писали, что еще один звездный хореограф Илона Гвоздева разыграла своих подписчиков 1 апреля, объявив о завершении карьеры.

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