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Алена Шоптенко устроилась на работу к Поплавскому

Украинская хореограф решила освоить новую профессию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:02
Алена Шоптенко
Алена Шоптенко
Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Украинская хореограф и танцовщица Алена Шоптенко решила попробовать себя в новой роли и освоить профессию преподавателя. На своей странице в Instagram украинская знаменитость поделилась радостной новостью – теперь Алена будет преподавать в Киевском национальном университете культуры и искусств. 

К слову, Алена Шоптенко создала свое развлекательное шоу:

Как признается Алена Шоптенко, такое решение она приняла, взвесив все плюсы и минусы. Ведь перспектива стать тренером по бальным танцам ранее ее не привлекала.

"После того, как в моей жизни появились шоу, а с ними хореография и постановка, я поняла, что больше всего в жизни хочу быть хореографом-постановщиком и создавать танцевальные перформансы. Да, безусловно, и в такой работе есть часть преподавания, но она не длительная и не систематичная. Так что к преподаванию как таковому я никогда не питала интереса", – поделилась Алена. 

INSTAGRAM (@alena_shoptenko)

Ее мысли на счет преподавательства изменились, когда Алена провела несколько мастер-классов для студентов. Их стремление и желание научиться танцевать растопили сердце Шоптенко и ей захотелось продолжить такую деятельность. 

"Я увидела горящие глаза ребят, которые внимали каждому моему слову, задавали невероятно интересные насущные вопросы и старательно пыхтели над нелегкой танцевальной комбинацией, которую я придумала. Они были такими жадными к информации и их решительность меня очень вдохновила! Поэтому я решила согласиться на предложение от КНУКиИ стать их преподавателем кафедры бальной хореографии и помочь молодым балетмейстерам в изучении нашего такого красивого и настоящего ремесла", – подытожила артистка. 

Напомним, Алена Шоптенко умилила поклонников снимком с сыном. Отметим, что Алена Шоптенко часто делится забавными фото с ребенком.

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