Алена Шоптенко в домашних шортах блеснула стройными ножками

Знаменитость поделилась с поклонниками фразой, которая стала для нее важной

Звездная хореограф Алена Шоптенко, которая ранее откровенно рассказала о своей особенности, продемонстрировала стройные ножки. Фотографией Алена поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На снимке хореограф в домашнем наряде позирует сидя у столика. Алена Шоптенко обхватила ноги одной рукой и смотрит прямо в объектив. Атмосферную фотографию Алена сопроводила не менее душевным сообщением для подписчиков.

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Хореограф рассказала, что в последнее время читает много книг о личностном росте, и одна фраза особенно привлекла ее внимание.

""Самый неудобный ответ – самый правильный". Перечитав в последнее время множество материала по личностному росту, я пришла к выводу, что больше всего мне запомнилась именно эта фраза. Она же в последствии и стала для меня маркером во многих вопросах к себе. Когда задаёшь себе вопрос, к примеру, о своих ценностях или о том, чего действительно хочешь. То часто игнорируешь ответ самый неудобный. Тот, который не соответствует твоему устоявшемуся образу жизни, социальному положению, возрасту или ещё чему-то. Мы склонны следовать своим привычкам даже, если они нас больше не устраивают.", – написала Алена Шоптенко.

Алена Шоптенко Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Затем хореограф вспомнила, что когда-то была уверена, что хочет головокружительную карьеру и много работы, а вскоре осознала, что на самом деле хочет быт и заниматься семьей.

Поклонники поблагодарили Алену Шоптенко за искренний пост, а также отметили красоту снимка.

Ранее Алена Шоптенко показала редкое фото своего двухлетнего сына.

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