Алена Шоптенко впервые прокомментировала развод с Дикусаром: "Над отношениями нужно работать"

Хореограф была в браке с Дмитрием 3 года

Звездный хореограф Алена Шоптенко, которая недавно поделилась редким фото с мужем Алексеем Ивановым, впервые прокомментировала свой разрыв с бывшим мужем Дмитрием Дикусаром. Это произошло во время совместного прямого эфира в Instagram Елены и программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина".

На вопрос о разводе с бывшим звезда решила наконец нарушить молчание: "Над отношениями нужно работать, а не наоборот. Работа – это не отношения. Мы были очень классными партнерами. Мы были молоды, каждый занимался собой, своей карьерой".

Хореографы Алена Шоптенко и Дмитрий Дикусар Фото: Instagram

Напомним, что брак Шоптенко-Дикусара продлился три года. После разрыва они остались в дружеских отношениях. Елена уже имеет новую семью – мужа Алексея, с которым познакомилась в библиотеке, и почти двухлетнего сына.

Дмитрий же до сих пор холост, и самой большой любовью в своей жизни считает Елену Шоптенко: "Я любил ее страшно сильно".

Напомним, Алена Шоптенко призналась, за что злится на мужа Алексея Иванова. А ранее мы писали, что Алена Шоптенко отметила первый день рождения сына. К слову, мальчика назвали в честь отца – Алексеем. Пока пара предпочитает не показывать лицо малыша.

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