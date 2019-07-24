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Алена Свиридова призналась, что "была не совсем вменяемой" относительно сына

Российская певица рассказала об отношениях с детьми

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:38
Алена Свиридова
Алена Свиридова
Фото: instagram.com/alenasviridova

Популярная российская певица Алена Свиридова рассказала о воспитании детей. Как выяснилось, артистка буквально заставляла младшего сына Григория заниматься музыкой. Об этом звезда сообщила изданию StarHit.

Алена Свиридова хотела, чтобы сын играл на рояле. Некоторое время Григорий действительно занимался музыкой, однако актриса осознала, что заставлять ребенка заниматься – не совсем нормально.

"Я была уже не совсем вменяемой. И решила эту затею с музыкой оставить. Сейчас он подходит к роялю, играет иногда, но музыка – это тяжелый труд", — поделилась российская певица.

INSTAGRAM (@alenasviridova) on

Кроме Григория, звезда воспитывает старшего сына Василия. Ему Алена Свиридова не пыталась привить любовь к музыке, а поддержала его в стремлении стать программистом.

Артистка признается, что сейчас с детьми ее связывают доверительные отношения. Старший сын Алены Свиридовой работает в Канаде, но семья часто вместе отдыхает.

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