Алена Свиридова призналась, что "была не совсем вменяемой" относительно сына

Российская певица рассказала об отношениях с детьми

Алена Свиридова Фото: instagram.com/alenasviridova

Популярная российская певица Алена Свиридова рассказала о воспитании детей. Как выяснилось, артистка буквально заставляла младшего сына Григория заниматься музыкой. Об этом звезда сообщила изданию StarHit.

Алена Свиридова хотела, чтобы сын играл на рояле. Некоторое время Григорий действительно занимался музыкой, однако актриса осознала, что заставлять ребенка заниматься – не совсем нормально.

"Я была уже не совсем вменяемой. И решила эту затею с музыкой оставить. Сейчас он подходит к роялю, играет иногда, но музыка – это тяжелый труд", — поделилась российская певица.

Jun 30, 2018 at 9:41am PDT INSTAGRAM (@alenasviridova) on

Кроме Григория, звезда воспитывает старшего сына Василия. Ему Алена Свиридова не пыталась привить любовь к музыке, а поддержала его в стремлении стать программистом.

Артистка признается, что сейчас с детьми ее связывают доверительные отношения. Старший сын Алены Свиридовой работает в Канаде, но семья часто вместе отдыхает.

Ранее мы также писали, что актриса Инна Чурикова попала в больницу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram