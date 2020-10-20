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Алена Винницкая несколько лет страдала от серьезного заболевания

Сегодня, 12:50

Телеведущая боролась с недугом с рождения и до окончания школы

Ведущая программы "Зірковий шлях" на канале "Украина" Алена Винницкая откровенно рассказала о заболевании, с которым она родилась и боролась на протяжении нескольких лет.

Почти все ее детство, вспоминает артистка, проходило по маршруту "больница-санаторий". Ведь Алена родилась со сложной болезнью.

"Я была в детстве очень болезненным ребенком. Родилась уже с болезнью, мама даже рожала в инфекционном отделении, ее сразу изолировали, и первые полтора месяца я была вообще без мамы. Есть такая болезнь – стафилококк. Она не очень хорошая, можно сказать – страшная, даже смертельная в некоторых случаях", – призналась Алена.

Алена Винницкая
Алена Винницкая
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Тяжело болела Алена в течение трех первых лет жизни. Но и после лечения болезнь напоминала о себе множеством усложнений.

"Такое болезненное состояние длилось где-то до окончания школы, до 11 класса. Конечно, все меньше и меньше, но все равно у меня при регулярных осмотрах что-то находили. Поэтому меня отправляли в санаторий", – рассказала артистка в эфире канала "Украина".

Алена Винницкая
Алена Винницкая
Фото: instagram.com/alenavinnitskaya

Частые манипуляции даже стали причиной фобии у Алены на людей в белых халатах.

"В детском саду был такой случай, что мне приводили медсестру из медпункта, она заставляла меня что-то съесть, когда я не хотела. Я так боялась, что меня сейчас куда-то уведут к этим людям в белых халатах, что быстро все съедала", – поделилась телезвезда.

Но несмотря на все, Винницкая даже рада, что свое детство провела в больницах. Говорит, благодаря процедурам, которые тогда пережила, сейчас болеет не часто. А к медикам относится с уважением и благодарностью.

О детских болезнях знаменитостей смотрите в видеосюжете:

Напомним, Алена Винницкая рассказала, с кем общается из "ВИА Гры" и когда вернется в шоу-бизнес. Ранее Алена Винницкая призналась, что они с мужем расставались на два с половиной года.

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