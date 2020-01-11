Алена Винницкая откровенно призналась, почему у нее до сих пор нет детей

Алена Винницкая и Сергей Большой вместе уже 26 лет, но за это время у них так и не появился малыш

Алена Винницкая Фото: instagram.com/alenavinnitskaya

Певицу Алену Винницкую, которая откровенно рассказала о непростых отношениях с мужем, часто спрашивают о детях. Артистка призналась журналистам в рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина", что происходит в последнее время в ее жизни.

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Алена Винницкая – известная певица и телеведущая. Ее карьера и личная жизнь часто обсуждается в СМИ. И в последнее время журналисты тактично или прямо в лоб часто спрашивают ее о детях.

"Это естественно, что у людей и у журналистов возникает вопрос: "Почему до сих пор нет детей на фоне такой длительной семейной жизни?". Я никогда не рассказываю подробностей, почему так не произошло", – призналась "Зірковому шляху" певица.

Алена Винницкая с мужем Фото: instagram.com/alenavinnitskaya

Алена Винницкая и Сергей Большой вместе уже 26 лет, но за это время у них так и не появился малыш. И только близкие люди знают, что год назад в семье пары началась череда смертей. Один за другим стали уходить родственники Алены и Сергея. А после всего случившегося заболела мама певицы.

"Мы в какой-то степени побывали в аду. И я стала чаще забирать ее домой. Поэтому бывает так, что супруг может остаться ночевать в Киеве. Не то, что мы не живем вместе. Просто бывают такие семейные моменты, чтобы всем скопом не сидеть друг у друга на голове", – поделилась Алена Винницкая.

Несмотря на то, что в последнее время происходило в их семье, Алена Винницкая продолжает надеяться, что у нее с Сергеем все-таки появится ребенок.

"У меня есть такая готовность, несмотря ни на что. И я все-таки думаю, что и в этом отношении высшие силы, Вселенная все-таки совершат еще одно чудо – и это произойдет", – призналась певица.

Смотрите программу "Зірковий шлях" в эфире телеканала "Украина" по будням в 9:30!

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